萬大線交管 工人肉身擋車

議員劉耀仁駕車行駛萬大路時，被捷運萬大線施工人員衝出來肉身擋車，嚇得他急踩煞車，場面驚險。（劉耀仁議員研究室提供）

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中國時報
／台北報導

台北捷運萬大線正在施工中，市議員劉耀仁11日駕車行駛萬大路時，因施工廠商正在進行鋼材吊放作業，但現場沒有義交疏導，也沒區隔安全範圍，只見一名工人突然衝出來，直接用肉身擋車，嚇得他急踩煞車，場面相當驚險。劉痛批，捷運局未提出謹慎的交通維持計畫，便宜行事，簡直是拿工人生命開玩笑。

未提交維計畫 沒安全範圍

北市捷運局長張澤雄表示，一般工程都要有交維計畫，並有相關人員指揮交通，發生這樣的情形很不應該，已請工程處同仁查明，若外包廠商有疏失，該罰就要罰。

劉耀仁昨在臉書貼出一段行車紀錄器影片，畫面可見他駕車行駛萬大路時，萬大線施工人員正進行鋼材吊放作業，由於迴旋半徑超出工區範圍，為避免影響行車安全，工人竟站在馬路中央，直接用肉身阻攔行經車輛，他嚇得急踩煞車，差點撞上工人，旁邊機車則不顧指揮，呼嘯而過。

沒有指揮棒 挨批便宜行事

劉耀仁不滿說，萬大路是重要幹道，行經車輛多、車速快，這種迴旋半徑超過工區的危險性作業，應有謹慎的交維計畫，並申請義交協助疏導，但捷運局竟便宜行事，直接叫工人手持寶特瓶擋車，連指揮棒都沒有，如果不慎被撞傷，一個家庭就毀了，實在不想看到基層工人傷亡。

捷運局主秘王偉表示，萬大路正在實施連續避工程，近期會出動大型吊車，原本旋轉半徑都在工區範圍內，但昨上午有超過範圍，又沒有完備的交維人員在場，工人又擔心影響行車安全，所以臨時出來指揮，這算是突發狀況，局長已嚴格要求，未來要有交通指揮人員，隔出安全範圍，避免人車經過。

(中國時報)

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