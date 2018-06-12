蘇批延宕 市府嗆是他自己拖

2018年06月12日 04:10 中國時報 葉德正 ／新北報導 ／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌近來猛攻新北市府，指國家電影文化中心是他任縣長時爭取，但12年了仍未完工，40億元大建設也縮水成4億元；新北市府反擊，蘇歷經縣長、總統府祕書長、行政院長，只會核定卻不知預算、計畫在哪？「真正拖延的，是老縣長啊！」

12年才剛動工 太慢了

蘇貞昌日前參加活動時指，國家電影文化中心在他當行政院長時就已核定，但10幾年過去，卻還只有圍牆上一句「國家電影文化中心，即將要來這裡」漂亮口號，感嘆太慢了。

蘇辦發言人黃韋鈞11日發稿指出，國家電影文化中心是蘇貞昌縣長任內換地爭取而來，12年過去才剛剛動工，市價140億元土地上，原本是要做40億元大建設，卻縮水成4億，甚至年初才開始動工。侯友宜卻還得提出保證說任內完工，難道暗示如果市長讓他當，完工可以延到2022年？

黃韋鈞表示，蘇貞昌過去就要求重大工程必須如期完成，未來擔任市長也會如此；新莊國家電影中心過去這麼多年不做，要等侯友宜當選才保證要完工，板橋的大台北新劇院一樣8年過去，不知到何時才能動工。

只核定不給錢 自己建

「從當初預算沒有核撥，計畫可行性不斷受外界質疑，都是在老縣長任內。」新北市府發言人張其強反擊，行政院預算遲遲沒有下落，才會從2004年一直拖到2016年；新北市在議會支持下，通過地方自己出錢興建，2017年規畫設計、招標施工，2018年動工，明年8月完工。

張其強強調，老縣長說的40億真的適合新北市嗎？電影環境早就已經不是老縣長那個時代的環境了，依目前的國片環境和需要，這40億應該有更值得投資的地方。

新聞局指出，正在施工中的「國家電影中心」第一期預定工程進度8％，目前實際工程進度14％，第二期計畫目前正在可行性評估。

(中國時報)