Fun暑假 參加營隊取代作業

2018年06月12日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

「暑假作業該廢！」桃園市長鄭文燦11日宣傳教育局暑期營隊時，直言暑假作業都是開學前才臨時抱佛腳完成，鼓勵「參加營隊取代暑假作業」，要求各級學校辦出屬於自己特色的暑期營隊，讓青少年做中學、玩中學。

鄭文燦鼓勵玩中學

「暑假不是只有做暑假作業，正確做法應該把暑假作業取消！」鄭文燦說，暑假作業常常都是到最後幾天才寫，開學前才拚命趕工，甚至叫爸爸媽媽幫忙，「不想有暑假作業、沒有違反任何規定，沒作業也沒關係！」鼓勵學生參加營隊、取代暑假作業，要求教育局檢討，各學校專心辦營隊，最重要是好玩、安全，讓家長放心。

鄭文燦提到，教育局今年準備了知性藝文、技藝職能、體育競賽、休閒活動、服務公益及資訊電腦6大類、共1589個梯次的育樂營隊，提供3.7萬個名額，其中保留6500個給弱勢學生免費參與，並且建置專屬網站「桃園市青少年育樂活動檢索系統」，上網動動手指就能輕鬆報名，希望大家暑假不留白，像是和萬能科技大學合作教組電腦、木工營動手做二手家具、還有教孩子化彩妝、打非洲鼓、當主播、攀岩、拳擊、到偏鄉做公益等，非常多元。

研發多元作業內容

教育局指出，桃園一直以來都未設置「寒暑假作業實施要點」，但過去學校為了方便，統一採購，發給孩子人手一本制式寒暑假作業簿，近年各校已突破「紙本」和「學科」限制，研發多元作業內容，像是請學生手繪海洋生物製成LINE貼圖上架、走訪桃園後火車站商店街認識異國文化，師長們無不絞盡腦汁設計活潑多元的暑假作業，甚至結合家長，深耕地方文化、拓展學生視野，已揮別過去「抄抄寫寫」的制式規格。

(中國時報)