銷日荔枝紅吱吱 不再扮黑臉

總統蔡英文（左四）、台中市長林佳龍（左三）等人前往荔枝分級包裝場，關心外銷訂單裝箱情形。（王文吉攝）

友善列印
中國時報
／台中報導
總統蔡英文（前排中）與陸軍58砲指部官兵合影。（王文吉翻攝）
總統蔡英文（左二）在台中新社陸軍航空602旅，聽取UH-60M黑鷹直升機的訓練與維保作業流程。（陳淑娥攝）

外銷荔枝不用再「扮黑臉」了！中興大學成功研發保色防失水處理技術，除解決「黑皮荔枝」問題，並延長賞味期限。上銀科技率先採購2175公斤荔枝，空運至日本推廣；總統蔡英文11日前往台中豐原參加啟運記者會，與台中市長林佳龍等一同推薦台灣的優質農產品。

維持鮮紅賣相 延長賞味期

荔枝外銷日本需經蒸熟處理造成外皮變黑！上銀科技挹注研究經費，與中興大學謝慶昌教授合作，成功研發荔枝保色防失水處理技術，使果品經由蒸熱處理後，外觀仍可保持原色，且賞味期限可延長30至45天。

總統蔡英文昨由農委會主委林聰賢陪同，出席台中荔枝外銷日本啟運行銷記者會，並參觀保色防失水處理流程。她致詞時說，過去她旅外時，看到國外販售荔枝都是黑的，久而久之，外國朋友都以為荔枝就是長這樣子。

蔡英文特別感謝中興大學，讓荔枝用它原來樣子出口！「我相信日本消費者看到今年台灣荔枝這麼漂亮，一定會多帶幾盒回家！」林佳龍說，鼓勵荔枝外銷可避免國內價低競爭，提升農民收益；透過產官學合作應用保色防失水處理技術，樹立新農業典範。

蔡英文視導部隊戰鬥演練

蔡英文昨也前往陸軍602旅、58砲指部慰勉官兵，與軍中弟兄用餐、頒贈端節加菜金，並視導部隊戰備演練。砲指部指揮官尹昌榮說，總統前來視導，對弟兄是很大鼓舞；總統致贈加菜金，並未提到採購香蕉，但軍方發揮與民眾站在一起的精神，近期特別採購香蕉與西瓜，「幾乎每一餐都在吃香蕉！」

(中國時報)

Fun暑假 參加營隊取代作業 憂豪雨毀收成 稻農搶割

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。