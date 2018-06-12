銷日荔枝紅吱吱 不再扮黑臉

2018年06月12日 04:10 中國時報 王文吉 、 陳淑娥 ／台中報導 ／台中報導

總統蔡英文（前排中）與陸軍58砲指部官兵合影。（王文吉翻攝）

總統蔡英文（左二）在台中新社陸軍航空602旅，聽取UH-60M黑鷹直升機的訓練與維保作業流程。（陳淑娥攝）

外銷荔枝不用再「扮黑臉」了！中興大學成功研發保色防失水處理技術，除解決「黑皮荔枝」問題，並延長賞味期限。上銀科技率先採購2175公斤荔枝，空運至日本推廣；總統蔡英文11日前往台中豐原參加啟運記者會，與台中市長林佳龍等一同推薦台灣的優質農產品。

維持鮮紅賣相 延長賞味期

荔枝外銷日本需經蒸熟處理造成外皮變黑！上銀科技挹注研究經費，與中興大學謝慶昌教授合作，成功研發荔枝保色防失水處理技術，使果品經由蒸熱處理後，外觀仍可保持原色，且賞味期限可延長30至45天。

總統蔡英文昨由農委會主委林聰賢陪同，出席台中荔枝外銷日本啟運行銷記者會，並參觀保色防失水處理流程。她致詞時說，過去她旅外時，看到國外販售荔枝都是黑的，久而久之，外國朋友都以為荔枝就是長這樣子。

蔡英文特別感謝中興大學，讓荔枝用它原來樣子出口！「我相信日本消費者看到今年台灣荔枝這麼漂亮，一定會多帶幾盒回家！」林佳龍說，鼓勵荔枝外銷可避免國內價低競爭，提升農民收益；透過產官學合作應用保色防失水處理技術，樹立新農業典範。

蔡英文視導部隊戰鬥演練

蔡英文昨也前往陸軍602旅、58砲指部慰勉官兵，與軍中弟兄用餐、頒贈端節加菜金，並視導部隊戰備演練。砲指部指揮官尹昌榮說，總統前來視導，對弟兄是很大鼓舞；總統致贈加菜金，並未提到採購香蕉，但軍方發揮與民眾站在一起的精神，近期特別採購香蕉與西瓜，「幾乎每一餐都在吃香蕉！」

(中國時報)