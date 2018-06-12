憂豪雨毀收成 稻農搶割

2018年06月12日 04:10 中國時報 周麗蘭 、 鄭雅文 ／綜合報導 ／綜合報導

豪雨可能來襲，南部一期稻作傳出農民搶青割（未成熟採割），因今年稻作豐收，雲林、台南皆傳農民搶收，以致開盤價格差，雲林縣長李進勇呼籲，農委會已發布溼度30％以下稻穀會有每百台斤950元的公糧收購價，農民不要一窩蜂搶青割，農委會副主委李退之昨也在台南後壁強調，會全力協助農民，若有人再散播假消息，就依法辦理。

豐收卻擔心連續雨

11日清晨雲林各地有雨，午後短暫放晴，田間多了許多收割機。種植越光米的農民表示，越光米的收成量比一般稻米低，更怕遇水倒伏，不出3天就會發芽。

今年一期稻作比去年豐收2至3成，每1分地收成量2200台斤至2400台斤，因氣象預報周三起到周日將有連續豪雨，南部一期稻作農民大搶收，雲林稻作逐漸成熟中，農民擔心倒伏提早收割。

提早收割的稻穀含水量大，雲林縣各鄉鎮農會11日稻穀收購價格都不佳，從每百台斤950元到920元都有，農民一方面哀怨價格低，也擔心接下來要搶約收割機。

縣長李進勇表示，農糧署已提出溼度低於30％的稻穀，保證公糧收購價格每百台斤950元，如真受損也有保障收購災害穀，呼籲農民不要搶青割。

台南市後壁區農會總幹事蘇淑禎表示，農會4日開始收購繳交公糧後的餘糧（自營糧），最高一天收購到900公噸，冷藏桶已無空間容納，甚至把稻穀外調到桃園。但為了避免農民再將稻穀廉價賣給外面糧商，重傷價格，只要稻穀含水量低於30％以下，農會將會配合政府政策以每百台斤930元價格收購自營糧。

熟度不足避免採收

李退之強調，農會絕無不收稻穀情形，倘若有人散播異於行情或造假消息，將以糧食管理法辦理。日前政府也找來南部地區37家採收機仲介、穀商道德勸說，要大家避免採收成熟度不足的稻穀，才不會因乾穀比率低、增加烘乾費用。

儘管農委會昨上午掛保證，下午雨停，仍可見不少農民搶收稻穀，農民感歎，現在一日三市，氣象預報說將有連日豪雨，能收割當然快收。芳榮米廠業者張美雪則說，現在每百台斤收購價890元，米商按照市場機制，農民一直來，要不收購談何容易。

(中國時報)