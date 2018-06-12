小港改善路平 讓用路人有fu

高雄市代理市長許立明（前左二）11日視察小港區中山沿海道路改善工程，允諾給用路人平順、安全道路。（柯宗緯攝）

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中國時報
／高雄報導

高市小港區緊鄰高雄港、機場、鄰海工業區，槽車、貨櫃車等重車運輸頻繁，造成路面凹凸不平，引發民怨。市府向中央爭取前瞻基礎計畫經費及籌編自籌款，將分3年執行改善小港主要幹道品質，代理市長許立明11日視察時允諾會讓用路人舒適、安全有感。

路況太糟引發民怨

小港中山沿海路段北通前鎮、苓雅、新興，南往林園，但道路龜裂、坑坑疤疤，1999專線常接到投訴。許立明指出，市府相當重視路平，今年特地增加2億預算，並感謝立委賴瑞隆協助爭取中央補助款，總經費7.98億元提升、改善小港中山沿海路道路品質。

許立明坦言，養工處估算高市所有路段1年要執行路平專案必須斥資20億元，但現階段優先針對安全性問題，解決凹凸不平部分，刨鋪後每月進行監測品質外，同時管制管線挖掘，讓整體路平專案不只有舒適性，更能大幅提升安全。

嚴格執行道路養護

工務局指出，沿海路（宏平路至立群路），在市府工務局團隊努力之下，今年5月17日已改善完成，市府接續籌措經費改善中山沿海路（高速公路至南星路），讓臨海工業區連接國道1號路面一路平順。

養工處說明，小港區中山沿海路（高速公路至南星路）將進行改善，分為3年執行。今年度將先改善立群路至中林路段、經費約2.9億元；明年改善高速公路至宏平路段、經費約2.15億元；後年改善中林路至南星路段、經費2.63億元。

養工處提及，為維持民眾通行安全，道路刨鋪前均進行測量及人手孔下地作業，並派員進駐瀝青場，落實材料源頭品質管理，道路鋪設完成後，嚴格執行養護6小時，以延長道路壽命。

(中國時報)

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