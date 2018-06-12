藍綠都扯後腿 朱立倫才是功臣

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中國時報

國家電影文化中心命運多舛、一波三折，民進黨的確有落腳北縣的政策，也的確在蘇貞昌縣長任內找地，行政院長任內核定，但因牽涉內部「長昌之爭」敏感神經，一度可能改到高雄；輪到國民黨執政反而無人聞問，文化部長龍應台兩手一攤「沒錢」。最後，朱立倫編預算後才動工，他才是本案的最大功臣。

國家電影文化中心得追溯自2004年，行政院新聞局籌建卻苦尋不著土地，時任台北縣長蘇貞昌積極爭取，提供新莊副都心「公兒四」、「停影四」土地打造文化中心。

但案件進入行政院之後，時任行政院長謝長廷子弟兵的新聞局長姚文智，打算將電影文化中心遷至高雄，長昌兩派人馬暗潮洶湧，角力不斷，謝派人馬強調「有北館就一定要有南館」，全案僵持不下。

政黨輪替後，行政院新聞局裁撤併入文化部後，國家電影文化中心這燙手山芋，成了歷任部長頭痛問題，當初規畫的40億元建設經費文化部根本付不出來，即便新北市積極爭取，龍應台多次以經費不足為由打回票，全案石沉大海。

朱立倫眼看中央不可靠，決定自己來，在議會大力支持下，用平均地權基金支付建設經費，終於在2016年5月與文化部簽訂行政契約，由新北市提供土地、負責硬體建築，文化部則負責軟體內裝及未來營運。

凡走過必留下痕跡，真理不證自明，朱立倫能夠斷開中央糾纏許久的結，雖建設經費大幅降低，但卻是前人走了10幾年都跨不出的一大步，如果為了選舉罵他，有失厚道。

(中國時報)

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