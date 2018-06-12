體驗館、海生館 議員促加速建設

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中國時報
／台中報導

台中港三井outlet年底將開幕營運，目前正徵才招商！市議員楊典忠11日為民請命，針對高美溼地體驗館與海洋生態館提出質詢，要求加速海線兩館進度。建設局長黃玉霖說，體驗館將結合青年農民團體進駐；海生館追加預算由該局與觀旅局研商精算中。

台中市政府提出「台中港2.0」計畫，將台中港區海岸線分成3大區塊，北區高美溼地維持生態、觀光功能，中區梧棲漁港為商業、休憩功能，南區為製造業與離岸風電組裝碼頭。

楊典忠說，高美溼地體驗館去年完工，今年5月22日才順利OT委外簽約；海洋生態館進度在6月完工，卻因後續還有空調與維生系統工程，開幕營運恐怕要等到下屆市長任期。

楊典忠認為，建設可帶動地方經濟觀光發展，民眾想一睹700公噸大洋缸海洋生物盛況，千萬不要讓地方民眾失望；市府應加速海線公共工程建設。

黃玉霖表示，高美體驗館將以環境教育體驗、生態導覽、停車服務為主要營運項目，傳達高美溼地生態意涵及推廣觀光遊憩；另在公69停車場設置小農市集，整合在地青年農民團體進駐。黃玉霖強調，海生館水深9公尺、蓄水量700公噸大洋缸，是全國第二大水族箱；目前增編經費，用來引進海水進行水質循環淨化，提供魚類海洋活體生物活體展示使用，追加預算正與觀旅局研商精算中。

(中國時報)

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