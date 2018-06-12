柯市府拒提案 議員嗆給丁守中做

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中國時報
／台北報導

台北市議員秦慧珠建請市府以信義區土地重畫抵費地出售盈餘款，興建信義區民活動中心，不料，北市民政局長藍世聰以沒有空間駁回，秦慧珠則表示，可從捷運聯合開發或公宅找地點，她還強調，柯市府不做也沒關係，留下來給國民黨市長參選人丁守中做，藍世聰才改口稱會再討論。

信義區在台北市精華區，為北市商業、金融、經貿重心，不斷興建高樓大廈、商業設施，加上信義計畫區百貨商圈，人潮湧入，排擠居民日常休閒運動空間。

秦慧珠昨在議會民政委員會提案指出，黃大洲擔任市長，以抵費地興建松山區民生社區中心，該大樓供市民集會活動、體育休閒、圖書閱覽，也有身心障礙、老人和親子服務中心，其中健身房、桌球、舞蹈教室，以非營利形式優惠居民使用，深受市民歡迎，讓居民同享土地重畫之利。

她痛批，台北市長柯文哲任內，沒有前瞻眼光，抱著金飯碗不會用，信義計畫區重畫區抵費地出售盈餘款有206.65億元，依平均地權條例施行細則規定，抵費地出售盈餘款可做為社區活動中心、圖書館、兒童遊樂場等，建議市府以該筆盈餘款打造信義區民綜合型活動中心。

藍世聰說，問題是沒有土地，秦慧珠認為捷運聯合開發、公宅都可以結合活動中心，或是將遷走的信義區公所原址，也能採BOT、設定地上權方式要求得標業者規畫活動中心，她強調，柯市府不做也沒關係，留下來給丁守中做。隨後，藍世聰才回應，將找財政局、捷運局討論找地。

(中國時報)

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