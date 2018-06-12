雙北政見 侯提四大面向

2018年06月12日 04:10 中國時報 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

國民黨新北市長參選人侯友宜11日下午前往土城參加「東協廚房 包粽送暖活動」，針對外界詢問與台北市長參選人丁守中對談合作議題一事，侯友宜說，交通、環保、治安、治水四大項目，都會是雙北合作的政見議題。

侯友宜11日下午2時前往土城區頂新、祖田地區活動中心參加「東協廚房 包粽送暖活動」，不但與銀髮族長輩一起律動「動健康」，還親手發送端午香包，更在新住民姐妹帶領下包起「越南粽」，提前體驗了充滿東南亞文化的端午節。

活動現場有來自越南、泰國和柬埔寨、印尼的新住民朋友，展示各式各樣東南亞國家的粽子，侯友宜也在新住民姐妹的指導下，包起了方形的「北越粽」直說這個大粽子可以吃兩餐。

由於侯友宜不諳綁粽技巧，市議員林金結還笑稱「侯以前是綁壞人的，所以綁粽特別認真」，逗得旁人哈哈大笑。最後侯還獲贈一個特大號香包粽後，並在眾人簇擁下高喊「凍蒜、包中」。

侯友宜表示，新北市的新住民已經超過10萬人，人數全國最多，未來新住民的政見，將以具體行動協助推廣新住民文化，強化新北市與東協文化的聯結，讓城市風貌更加多元。

至於蘇貞昌質疑文大宿舍問題，侯則強調「依法申辦、依法繳稅」，他說，文大方面已發出聲明，如有不當，該怎麼辦就怎麼辦。

(中國時報)