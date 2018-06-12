國中小代理師 哀怨一市兩制

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中國時報
／桃園報導

桃園市教育局11日宣布，桃園市立高中代理老師聘期比照國高「聘好聘滿」，且原有市高也一視同仁，全都改為1年，將有12個月薪水，增加的2417萬元預算，由市府支應，但卻引發國中小學代理老師不滿，哀怨「一市兩制」，桃園市教師會呼籲向下延深，國中小學代理教師也能一併辦理。

局長高安邦表示，過去國高聘期完整，市長鄭文燦曾經指示國立改市立、預算員額不變，因應國高年初改隸，桃園市高中代理教師聘期，將從原有的8月27日起至次年7月2日、修正調整為1年，意即聘期將從8月1日至7月31日，不再有暑假2個月的空窗期。

桃園市教師會理事長張瓊方樂見市府「從善如流」，但仍認為全市代理教師不應分教育階段、而有不同待遇，直指全市國中小學代理老師，仍面臨「暑假就失業」的困境，五都之外就連彰化、金門只要兼行政就給1年聘期，基隆甚至只要獲得再聘，就直接給1年，不讓他們煩惱7、8月「假性失業」問題，且教育部前年曾宣布全面推動以年薪聘雇代理教師，桃園市府身為同黨的直轄市卻「上規下不隨」，棄代理老師於不顧。

高安邦表示，國中小代理教師聘期滿1年、要增加近2億元經費，且涉及全國一致的鐘點費提高等問題，將參酌中央及其他五都做法，再行提出興革意見。

(中國時報)

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