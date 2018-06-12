抗爭12年奏效 七股雷達站確定搬

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中國時報
╱台南報導

2002年啟用的台南市七股氣象雷達站，由於鄰近鹽埕社區，遭到當地民眾與環保團體抗議，認為高功率的電磁波影響居民健康，經過長期抗爭，原本預定在2014年遷移，卻又因《溼地保育法》重啟環評，延宕至今，終於將在6月中啟動搬遷計畫，預計2019年底完工，11日中央氣象局及施工單位也舉辦說明會，向地方民眾報告好消息。

七股氣象雷達站位於七股區鹽埕社區旁，距離聚落住家從100公尺到1公里不等，設備啟用後數年內，居民質疑當地民眾罹癌死亡率增加，幼童也出現非遺傳性的智力傷害，懷疑肇因於雷達站的電磁輻射影響，因此環保團體及居民從2006年開始抗爭，並向相關單位陳情要求股氣象雷達站搬遷。

搬遷計畫在2011年由立委連署遷移，2014年經行政院核定，原本隔年就要實施，卻因溼地保育問題，場地需要辦理環評，又卡關2年，總算在今年3月通過，工程在本月15日就要動工。

中央氣象局第4組組長秦新龍指出，新的雷達站位於七股海堤旁，距社區距離再外推1.5公里，且採用雷達功率強度僅有原先的40分之1，遇到每年10月到翌年3月間的候鳥期，也不進行開挖整地、結構等大型工程，以降低對生態環境及居民生活衝擊。

11日的說明會後，鹽埕里長李財教及居民表示，以後總算不用提心吊膽，可以睡個好覺了，南市環保聯盟理事長黃安調則建議，七股氣象雷達站舊址可以改為氣象博物館，並且培養在地民眾擔任導覽員，對觀光也會有所助益。

(中國時報)

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