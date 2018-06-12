台東必吃TOP10 慢食突圍

台東縣政府辦理「台東必吃TOP10」推薦活動，名單11日公布。（莊哲權攝）

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中國時報
／台東報導

台東縣政府交通及觀光發展處辦理「台東必吃TOP10」推薦活動，前10名必吃美食出爐，和3年前台東十大美食相比，有4家老字號店家再度入選，另有包括池上、海端鄉及成功鎮的店家也首度上榜，讓遊客憑著「懶人包」輕鬆遊台東。

網友留言推薦的台東必吃TOP10包括藍蜻蜓炸雞、榕樹下米苔目、卑南包子、王群翔慢食家宴、林家臭豆腐、池上米、客來吃樂蚵仔麵線 、寶桑蘿蔔糕、東粄香傳統米食坊、蓋亞那工作坊，其中藍蜻蜓、客來吃樂、林家臭豆腐、榕樹下米苔目都是台東在地人氣店家。

交觀處長江慧卿表示，這次活動並未指定店家，而是開放給民眾留言推薦，共計6400人留言，有效票數3700人，被推薦美食共100多家，交觀處整理出票選前10名，讓遊客透過「懶人包」嘗遍台東美食。

她說，票選結果出爐，相比3年前也曾舉辦過的台東前十大美食，令人意外的是是台東縣輔導的「慢食店家」，包括位在池上的王群翔慢食家宴、海端鄉蓋亞那工坊今年也都上榜，但是對在地人而言仍有許多遺珠之憾。

接下來「台東必去景點TOP10」，即日起至25日開放推薦、「台東必玩活動TOP10」則在7/11至7/25舉行，民眾可至粉絲專頁「台東就醬玩Amazing Taitung-台東縣交觀處」依步驟留言，即有機會抽中iPhone 8、Apple Watch Series 3、任天堂switch等獎品。

(中國時報)

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