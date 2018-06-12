大巨蛋爭議 柯重申「不會因選舉就發建照」

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中國時報
／台北報導

大巨蛋停工近3年，北市都發局認為大巨蛋違法建築技術規則不發照，遠雄則認為建築技術規則已經通過，不須經過都審會審議，雙方各執一詞，日前遠雄已主動提出調解要求，市長柯文哲拍板籌組協調委員會，柯11日受訪重申，不會因選舉就無條件發建照，「我們不可能幹得這麼丟臉！」

據悉，調解委員會時間、地點、委員尚未確定，主席預計由副市長陳景峻擔任，委員部分則是由雙方各指派2人，再共推3人組成7人調解委員會，遠雄預計找專家學者擔任委員，市府則尚未確定。

遠雄發言人楊舜欽表示，調解委員會是仲裁前重要必要程序，雙方針對契約內容認知落差進行溝通，像是移樹、開闢80米連通道，依照契約都是市府該負責項目，市府沒做反過來指責遠雄沒做，並不合理，希望透過調解會雙方達到共識，否則就是進入仲裁程序。

對此，柯文哲11日出席國際創業人才計畫活動時被問及大巨蛋爭議，他重申，不會刁難、也不會放水，已有特別交代同仁，不要因為選舉到了就要特別行程，該怎麼做就怎麼做，既然撐這麼久，一切合理合法就好了。

媒體則質疑若屆時與遠雄協商破局、走入仲裁，但到時選舉也已經結束，柯文哲回應，原則上是按照協商、仲裁、再來才是訴訟程序，一切按照合約走，可以協調就盡量協調，價值理念還是堅持合理合法，強調不可能因為選舉就無條件發建照，「我們不可能幹得這麼丟臉！」

(中國時報)

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