斷根溯源 減少毒品新生人口

2018年06月12日 04:10 中國時報 王揚傑 ／新北報導 ／新北報導

毒品氾濫情形在台灣日益嚴重，卻有不少民眾認為警方「向毒品宣戰」已淪為口號，對此新北市警局長胡木源認為，查緝毒品不能再走立竿見影的績效論老路，斷根溯源、改變民眾對毒品犯「今天抓、明天放」的觀感、減少毒品新生人口，才是該走的方向。

以往警方掃蕩毒品績效，即使人數還是毒品重量可觀，但民眾卻感受不到身邊毒害減少，加上以單一犯行移送地檢署，也很難符合羈押要件，毒販、毒品人口「今天抓、明天放」成為常態，民眾根本感受不到毒害減少。

為此新北市政府去年7月成立毒品防治辦公室，以「減少毒品新生人口，避免施用毒品升級」為策略主軸，整合警察、衛生、社會及教育等局處資源，讓毒品情資等訊息有效迅速橫向傳遞。

胡木源說，市警局成立毒品查緝溯源中心，透過教育局獲取情資，已破獲9件毒品案；近日經由衛生局情資，將住在樹林、長期施用K他命且有情緒不穩、擾亂鄰里的犯嫌蒐證後查緝到案。

從這些案例，不僅查獲犯嫌，更與社區民眾建立互信關係，構築更綿密情報網，也讓民眾感受到警方緝毒的決心與成效。

胡木源強調，由於警方強化犯罪羈押要件的期前蒐證，使檢察官得以聲押犯嫌、法官裁准羈押。從今年4月1日推動溯源計畫後，溯源中心已支援340件毒品案件，並報請檢方指揮查獲19名藥頭，其中檢方聲押4人、法院裁押3人，讓社會不再有「今天抓、明天放」的觀感。

(中國時報)