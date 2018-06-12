竹縣華德福學校國中部 招生

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

新竹縣唯一一間公辦公營華德福學校北平國小，因學生畢業後，縣內無華德福學校可以繼續就讀，家長們找上議員陳情，希望能將學制向上延伸，所幸今年初實驗教育法通過，問題順利解決，而北平國小也將舉辦國中部新生說明會，讓擔心的家長們鬆了一口氣。

北平國小獲得9500萬預算要改建校舍，打造全華德福校園，但家長們憂心國小學生畢業後，縣內無華德福中學可就讀，在今年初找上縣議員邱靖雅、范曰富陳情。

幸運的是，當天中央通過實驗教育法，允許國小國中為同一名校長，北平國小將可向上延伸、擴編，順利化解家長們的擔憂。

今年國小畢業生14名，校方統計約有8名學生將繼續留在北平，預計招收18人，將在25日舉辦招生說明會，讓民眾了解何謂華德福教育。校長王紹先指出，學校沒有課本，教材都是教師自編，華德福教育強調體驗中學習，課程跟一般公立學校有很大差異，除了沒有課本，教材為教師自編，甚至也沒有考試。不過即將招聘的國中部文史與數理兩個科目的教師，報名資格並沒有強調一定要先受過華德福訓練。

教育部日前針對北平國小進行校舍耐震評估，北平國小獲得9500萬經費拆除重建，校內空間全以華德福教育為基礎來規畫，預計最快今年底動工，後年年初完工。

(中國時報)

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