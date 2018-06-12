北港鎮安宮 虎仔香包保平安

2018年06月12日 04:10 中國時報 張朝欣 ／雲林報導 ／雲林報導

雲林縣縣定古蹟北港鎮安宮為重現早年端午習俗，11日準備「虎仔香包」與「5毒符」讓民眾保平安，古代相傳農曆5月蚊蟲毒物開始活躍，須攜帶香包並張貼5毒符加以防範，鎮安宮結合文創製作虎仔香包與5毒符，充滿特色吸引民眾收藏。

端午節將屆，除了包粽子、划龍舟等應景活動，早年先民也非常重視如何防治夏季蚊蟲毒物的危害，供奉7王爺公的北港鎮安宮，今年經神明指示，特別製作2500份虎仔香包與5毒符，免費送給民眾「防5毒、保平安」。

鎮安宮總幹事楊俊騰表示，端午節的「端」字有「初始」之意，也就是正式進入炎夏的開始，早年環境衛生較差，醫藥也不發達，夏天蚊蟲滋生、毒物活躍，經常引發各種疾病，虎仔香包與5毒符就是先人的因應之道。

鎮安宮把虎仔香包與5毒符加入文創元素，邀請彰化縣鹿港鎮墨畫達人鄭敦厚，繪製鎮安宮專屬的香包老虎圖及5毒符；並請台南市手寫春聯名店「吉慶聯彩」老師傅提寫宮名，匯集北港、鹿港與台南3座老城市的文化底蘊，極具收藏價值。

楊俊騰說，虎仔香包採傳統香火袋樣式，正面有老虎圖騰，背面寫著「北港三益境鎮安宮」字樣，造型古樸，內有獨家驅蟲香料與7王爺公符令，是香包也是香火袋；5毒符則繪有老虎威鎮5毒圖案，只要前來鎮安宮參拜即可免費索取。

(中國時報)