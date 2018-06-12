提年改釋憲 台東縣府也加入

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中國時報
／綜合報導

年改將於7月1日正式上路，台東縣政府11日成立年改法律諮詢服務台，副縣長陳金虎宣布，台東縣政府繼花蓮、金門縣政府之後，加入釋憲行列；全國教育產業總工會祕書長劉亞平呼籲退休教師參加集體訴訟，卻遭到反對言論狂洗板，他憤怒號召籌組「退休老師當網軍」，人人成為筆劍之師來反制綠色網軍。

公教退休人員於11日起陸續收到退休金重新審定通知，台東縣政府即日起每周一至周五下午2時至5時，在縣府1樓大廳設年改法律諮詢服務台，台東縣約有3200名公教退休人員，如果有任何疑慮，均可向服務台洽詢。

副縣長陳金虎說，縣府聲請釋憲是退休人員目前唯一可行的法律救濟途徑，但若由他們個別提起訴願、復審、行政訴訟等等，必定冗長費時、緩不濟急，所以繼金門、花蓮縣之後，台東縣政府也願意為公教人員發聲，向司法院聲請大法官釋憲。

劉亞平則在臉書及粉絲專頁PO文，籲請退休老師把握30天的時效提起訴訟，不要讓自己的權益睡著和流失。隨後，遭到反對言論狂洗板，企圖讓「樓歪了下不來」劉亞平說，這已不第一次遭騷擾，這都是綠色網軍計畫性攻擊。

他反駁「草根釋憲」，提醒退休教師若對於年金改革後被減少之退休金有疑慮，應依法定程序提起訴訟，最後才得以聲請釋憲。

(中國時報)

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