木柵長頸鹿煙囪消失 網友哀嚎

北市木柵焚化廠煙囪長頸鹿彩繪最近被人發現不見了，照片PO上網路引發網友一片哀嚎。（翻攝自批踢踢）

友善列印
中國時報
／台北報導

有24年歷史的木柵焚化廠長頸鹿煙囪，最近被人發現竟悄悄不見了，照片PO上網路後，引起網友一片哀嚎，不捨留言「這也要變成時代的眼淚了嗎？」、「還我長頸鹿」，甚至有人爆料聽說要畫台灣藍鵲；廠方回應，配合焚化廠整修除去長頸鹿圖案，至於會以何種圖案重現，僅稱會給民眾全新感受。

長頸鹿煙囪是許多開車族往來木柵地區明顯指標，北市環保局指出，木柵焚化廠1994年完工，隔年正式啟用，煙囪高150公尺、底部外徑15公尺、頂部外徑11.92公尺，內有4根2.4公尺管徑的鋼管煙囪，分別供四爐運轉時排放廢氣。

焚化廠副廠長邱寬厚說，建廠時考慮煙囪外觀能與附近景觀融為一體，在台北市立動物園園長建議下，以動物造型為主，經甄審後，決定以長頸鹿定稿。

他表示，煙囪上2隻長頸鹿圖案是施工人員架設一格格的梯子，逐一以漆料繪畫完成，完工至今不曾補繪或重畫，由於圖案出現嚴重斑駁，利用焚化爐整修時一併處理。

長頸鹿彩繪圖案消失後，被網友拍下照片PO上網路，有網友慨嘆說，「這也要變成時代的眼淚了嗎？」、「還我長頸鹿」、「這是小時候的回憶啊」，有人打趣說，天氣太熱，長頸鹿躲起來乘涼了，甚至有網友爆料，聽說要畫台灣藍鵲，但也遭質疑「藍鵲脖子有那麼長嗎？」

對此，廠方賣關子僅回應，尚無法透露會以何種圖案重現，保證會用更好的方式呈現，讓民眾有全新感受。

(中國時報)

提年改釋憲 台東縣府也加入 餐車創業 黃金攤位免租金

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。