木柵長頸鹿煙囪消失 網友哀嚎

2018年06月12日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

有24年歷史的木柵焚化廠長頸鹿煙囪，最近被人發現竟悄悄不見了，照片PO上網路後，引起網友一片哀嚎，不捨留言「這也要變成時代的眼淚了嗎？」、「還我長頸鹿」，甚至有人爆料聽說要畫台灣藍鵲；廠方回應，配合焚化廠整修除去長頸鹿圖案，至於會以何種圖案重現，僅稱會給民眾全新感受。

長頸鹿煙囪是許多開車族往來木柵地區明顯指標，北市環保局指出，木柵焚化廠1994年完工，隔年正式啟用，煙囪高150公尺、底部外徑15公尺、頂部外徑11.92公尺，內有4根2.4公尺管徑的鋼管煙囪，分別供四爐運轉時排放廢氣。

焚化廠副廠長邱寬厚說，建廠時考慮煙囪外觀能與附近景觀融為一體，在台北市立動物園園長建議下，以動物造型為主，經甄審後，決定以長頸鹿定稿。

他表示，煙囪上2隻長頸鹿圖案是施工人員架設一格格的梯子，逐一以漆料繪畫完成，完工至今不曾補繪或重畫，由於圖案出現嚴重斑駁，利用焚化爐整修時一併處理。

長頸鹿彩繪圖案消失後，被網友拍下照片PO上網路，有網友慨嘆說，「這也要變成時代的眼淚了嗎？」、「還我長頸鹿」、「這是小時候的回憶啊」，有人打趣說，天氣太熱，長頸鹿躲起來乘涼了，甚至有網友爆料，聽說要畫台灣藍鵲，但也遭質疑「藍鵲脖子有那麼長嗎？」

對此，廠方賣關子僅回應，尚無法透露會以何種圖案重現，保證會用更好的方式呈現，讓民眾有全新感受。

(中國時報)