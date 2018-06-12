餐車創業 黃金攤位免租金

2018年06月12日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

餐車創業者福音！餐車經濟近年在不少觀光景點嶄露頭角，吸引不少二次就業者挑戰創業，新北市就業服務處推動「幸福餐車輔導計畫」，陸續開放新店、三重、萬里、板橋等多處公園及場地，免費提供餐車業者設置共31個餐車攤位，販賣咖啡、點心等餐點，深受公園遊憩民眾喜愛。

49歲的王先生日前申請三重二重疏洪道親水公園廣場行動餐車攤位，花了30多萬購買二手行動餐車，以「荷堤咖啡」為名申請營利事業登記，販賣雞蛋糕、手沖咖啡及茶類飲品等。

王先生說，他年輕時創業開了幾年花店，後來轉投入電子產業十多年，因公司縮編遭到裁員，他便在約5年前轉戰經營自行車咖啡攤車，跑遍大台北多個旅遊景點，但仍時不時遭到店家檢舉、警察驅趕，後來發現新北市就服處在有提供免租金攤位，決定投入行動餐車經營。

荷堤咖啡行動餐車目前固定周末2天在親水公園擺攤，由於販賣的卡通人物造型雞蛋糕外酥內Q，身受在公園遊玩的親子喜愛，大人也喜歡在午後、傍晚前往購買咖啡，在一旁的大樹下享受愜意時光。

就服處長林澤州表示，為協助失業者能有創業的機會，結合公部門及民間公益場地規畫「幸福餐車創業攤位」，免租金並提供創業輔導資源，扶植失業者經營幸福餐車，協助創業圓夢及提升就業，帶動在地經濟。

免租金餐車簡章將在15日公告於新北勞動雲、新北市人力網、新北創業資訊服務網，歡迎符合資格者填寫報名表及申請計畫書，向就服處報名，就服處將安排專業顧問進行創業輔導及及諮詢。

(中國時報)