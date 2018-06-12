花園國小泰雅竹屋 啟用

泰雅族竹屋是部落家族傳習記憶、文化、防禦的中心，五峰鄉花園國小有感長期缺乏傳統技藝學習場域，在校園內的一角搭建竹屋，未來結合社區力量，將竹屋成為泰雅文化學習的場域，讓校園不只是校園，還是與社區共學的所在。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

泰雅族竹屋是部落家族傳習記憶、文化、防禦的中心，五峰鄉花園國小有感長期缺乏傳統技藝學習場域，在校園內的一角搭建竹屋，未來結合社區力量，將竹屋成為泰雅文化學習的場域，讓校園不只是校園，還是與社區共學的所在。

花園國小11日舉行泰雅竹屋落成啟用典禮，花園部落耆老偕同花園國小全校師生及新竹縣部落大學執行長高崇賜先生，遵行古禮祈禱祖靈庇佑，感謝施工過程能順利圓滿完工，以提供全校師生以及部落族人文化傳習的集會所在，透過課程與工程結合的方式，協力建造傳統泰雅竹屋，做為未來學生上課及地方集會處所。

泰雅竹屋的搭建是由擅建傳統竹屋的地方耆老彭武士擔任本次工程總工程師，帶領部落壯丁及全校學生共構、共築，以融入及主題式的課程解說施作，從整地、立柱、安梁、蓋瓦及築牆，老少攜手共力共為。家長會長何正雄表示，10坪大的竹屋用掉約1000枝竹子，過去使用藤來固定，但現在則改用鐵絲綁緊。

何正雄表示，花園國小以課程的方式建造泰雅竹屋，讓花園的心像竹片一樣濃濃的捆在一起。校長施新國則表示，孩子們在協助中看著父執輩們努力的身影，體會到「學校」與「家」的連結，房子是家族的延伸，凝聚部落的精神。

(中國時報)

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