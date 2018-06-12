真心看待我們擁有的寶藏

2018年06月12日 04:10 中國時報 蘇慧貞

邁入6月、梅雨遲來，火紅鳳凰花把府城包圍得熾熱、飽滿，大小校園裡驪歌處處。

科技快速變革的年代，今年成功大學畢業典禮致詞貴賓、政務委員唐鳳用「即時線上問答」取代了固有的單向演說。唐政委選擇以「對該提問贊同人數的多寡」為回答問題優先次序，我全程仔細聆聽內容，典禮結束後也再一次與唐委員確認，我們兩人振奮地發現，畢業同學最關切的前3個問題，都與我國外交與國際處境有關。

我放眼全場參與畢業典禮的同學中，將近4分之3的人數都來自於理、工、生、醫相關背景，而在踏出校門的時刻，他們心中焦慮的比重高低竟是以國家目前的外交與國際現勢環境為最優先。我心中既安慰、也感慨……，喜的是，今年度，成功大學頒發的5600份畢業證書中，已經有超過9％、來自50個不同國家地區的外籍同學，而國內同學在專注學業成長中，已經養成關切全球時事的基本知能；擔心的是，在國際競爭日新月異、國際情勢變動劇烈的時代，我們的下一個世代會在什麼樣的場域？面對什麼樣挑戰？他們又將如何因應？

在此同時，成大的格致堂內舉辦了國內第一個「世界伊斯蘭校園高峰會」，參與者包括美國的資深外交官、來自中東、亞、非、東南亞各地的伊斯蘭籍學者、領袖，也有許多前幾年畢業自成功大學、目前已經分別回到母國、成功發展的伊斯蘭籍校友。

我聽見他們分別從外籍人士的觀點，稱許屬於這個校園的友善、屬於這個文化的精彩、屬於這個社會的自由，以及屬於幾塊土地的科學與文明！我們是否一直不曾真正安心、安靜地看待，屬於我們永續生存真正的寶藏呢？

(中國時報)