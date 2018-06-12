海山相映 驚豔南迴

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中國時報
黃健庭

歷時近兩年構思籌備，南迴藝術計畫「南方以南」，5月26日在大武驛站正式展開。來自菲、泰、法、義及在地共20組國內外藝術家團隊，藉由大型裝置、建物改造等多型態創作，詮釋南迴四鄉的人文樣貌、地景之美。

創作者在南迴驕陽下精心打造的作品群，有南北跨度超過50公里的展場。藝術家、策展團隊預先與南迴鄉親互動溝通，融入公眾參與元素，讓作品和社區、學校緊密連結。這台灣幅員最廣闊的大地藝術計畫，匯聚前所未見的美感能量，感動了訪客，也使南迴鄉親體認藝術創作如何為地方激發正向轉變。

吳燦政《南迴聲音地圖》、法國Cabanis《彩虹隧道》、大武國中體育館牆面菲律賓Fernandez的《VUVU & vuvu》、大鳥海濱豪華朗機工的《在屾》，以及華源泰國Tancharoen 的《華源微風》、游文富的竹編造景《南方向量》等等，無不教人驚豔。9月1日之前，我們推出總計50餘場的藝術工坊、野火音樂、Vuvu故事夜、共食廚房、生態之旅等教育推廣活動，邀請大家呼朋引伴，共襄盛舉。

過去16年，我在立委、縣長位置上，極力爭取、協助南迴公路拓寬及截彎取直工程，深盼交通提升牽動南迴發展。縣長任期進入倒數衝刺，縣府為南迴產業經濟、醫療、漁港轉型等不同層面投入可觀資源，協助南迴沿線為公路拓寬完成作好準備。今夏，結合地景、跨越國界的大地藝術計畫，也要吸引原本匆匆路過的人潮駐留品味，以嶄新眼光，探索精彩獨特的美麗南迴。

(中國時報)

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