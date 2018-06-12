宜縣興中國中 今年不停辦

宜蘭縣興中國中傳出停辦後，引起地方關注與重視，老師、家長擔心損及孩子的受教權。（李忠一攝）

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中國時報
／宜蘭報導

宜蘭縣興中國中存廢問題引起地方關注，「搶救興中國中自救會」11日向監察委員王美玉陳情，盼監委主持公道，宜蘭縣政府教育處長陳正華對造成師生、家長恐慌一事表達歉意，強調停辦程序今年不會啟動，興中也將在近期辦理校長遴選作業。

興中國中現有142位學生，5月19日教育處發公文以老師為對象舉辦說明會，停辦消息因此傳出，興中新生原有近50名，也因為停辦一事讓新生數僅剩30餘人，原校長任期屆滿轉任，興中校長懸缺至今，自救會遂在王美玉下鄉之際向她陳情。

自救會召集人林奠鴻說，停辦應是由地方、學校發動，但教育處沒有經過此程序就說要停辦，興中是鄉下學校，地方的小孩只能讀興中，家長實在沒有能力讓孩子跨區就讀。

最快108學年度才會停辦

陳正華表示，發公文給學校其實是要聽老師的聲音，但一紙公文造成大家的不安跟疑慮，對此表達歉意，但所謂的啟動停辦是要組成專案評估小組才算數，即便組成最短也須評估6個月，還必須送審議才可定案，就算大家都同意最快也是108學年度才會停辦。

陳正華強調，他處長任期沒那麼久，也許年底就總辭，他無法保證3年、5年後不啟動停辦，能保證的就是「年底之前不會啟動（停辦）！」校長也會在近期開缺。對於有教師要求陳正華一起去家訪留下新生，陳正華允諾可同行。

新生人數僅剩30餘人

王美玉表示，偏鄉孩子教育資源相對少，起跑點已不公平，如要合併、停辦要十分慎重，對偏鄉孩子一定要用比較寬容的心來看待，不能用金錢來計算，將受理陳情，函請縣府說明，檢視所有程序正義。

(中國時報)

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