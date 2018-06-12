整治東門溪不同步 水患難解

2018年06月12日 04:10 中國時報 陳俊雄 、 葉臻 ／綜合報導 ／綜合報導

流經桃園八德、新北鶯歌、桃園龜山等地的東門溪，近年來水患連連，造成新北鶯歌、桃園龜山工業區嚴重淹水，目前鶯歌段正在埋設鶯桃路過路箱涵，但因上下游整治角度不一，恐怕颱風來襲仍會大淹水；新北市議員蘇有仁建議，新北、桃園兩市應共同合作，才能真正解決兩市交界的淹水問題。

鶯桃路箱涵管徑加大

源自桃園八德的東門溪，由於河道狹窄，加上部分建築侵奪河道，導致河段通水斷面嚴重不足，大雨洪水溢出河道，已多次造成鶯歌鳳鳴地區及桃園龜山工業區大淹水。

新北市水利局接受桃園市水利局委託，正在鶯桃路埋設過路箱涵引導水流，水利局河川工程科長黃茂松說，原有過路箱涵管徑為5米乘2米，為了引導水流快速通過，將箱涵管徑加大為4米乘3米，同時配合桃園地區的整治規畫，應可解決鶯桃路水患問題。

建物阻道下游恐淹水

鳳鳴里長陳芷柔質疑，東門溪河道彎曲且有部分緊鄰民宅，部分河川地還是私有地，只加大鶯桃路箱涵管徑卻未拆遷阻礙水流建物，恐使下游釀成更大災害。

蘇有仁也認為，東門溪整治工程分段施工，在上下游未能同步施工情況下，下游龜山地區極可能遭受水患；另除東門溪為患，福德一街、鶯桃路一帶迄仍無地下排水箱涵，導致兩市交界地區水患無法根除，新北、桃園兩市應該共同合作。

兩市應合作解除水患

桃園市水利局表示，桃園市東門溪桃鶯路口通水斷面不足，桃市府2016年至2017年間，針對東門溪桃鶯路上游護岸整治投入2800萬元，完成長420公尺護岸改善，也與新北市水利局討論合作。

桃市府從去年底也開始拆除占用東門溪水利地的違建物，並將八德區西坡埤塘轉型為具有滯洪池功能的「西坡埤塘生態公園」，改善東門溪上游大湳及大樹林淹水情形；另針對「龜山工業區」排水斷面不足問題分洪，以及箱涵斷面不足改善工程，希望多管齊下解決水患。

(中國時報)