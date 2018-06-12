降雨解渴 石門水庫水位止跌

石門水庫水情持續不佳，6月終於有明顯降雨，集水區從4日至11日下午累積雨量98.5毫米。（賴佑維攝）

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中國時報
／桃園報導

石門水庫今年從3月開始降雨不如預期，直到6月開始有明顯雨勢，4日至11日石門水庫集水區降下98.5毫米雨量。也讓大壩水位回升。水利署北區水資源局表示，目前蓄水率僅32.2％，未來1周降雨將是關鍵。

農業用水75折供應

北水局表示，石門水庫3月至今降雨量不到歷年平均的4成，讓石門水庫水情不佳。石門水庫6月水位最低時為6日晚間11時的223.37公尺，之後逐漸回升。11日下午4時大壩水位為223.67公尺，蓄水量6400萬噸，蓄水率32％。

4日至11日的雨勢，帶來1100萬噸的水入庫，水位回升15公分。北水局補充，水情燈號從8日時，正常藍燈轉變成水情稍緊的綠燈。11日也因為平地降下不少雨量，不需提供農業太多用水，農業用水也從原來的打9折供應，改成打75折供應。

北水局採抗旱防汛

根據中央氣象局預估，未來13日起全台連續大雨或豪雨至少5天，石門水庫可望藉由這波降雨解渴。北水局也補充，每天翡翠水庫可支援7萬噸水源，算起來今年至今已經支援超過1億噸，對比目前水庫蓄水量為6410.46萬立方公尺，對於石門水庫挹注相當大

北水局表示，雖然有降雨挹注，但石門水庫仍是水情稍緊的綠燈，尚有1億3000萬噸蓄水容量，北水局目前採取「一手抗旱，一手防汛」策略，將來汛期來臨，也能有防汛空間，也請民眾注意節約用水。

(中國時報)

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