台中鬼最多 議員建議賣錢

2018年06月12日 04:10 中國時報 陳世宗 ／台中報導 ／台中報導

網傳「台中鬼最多」！市議員張雅旻、王立任11日針對靈異傳聞提出質詢。張雅旻說，為避免以訛傳訛，建議市府讓民眾瞭解各傳聞景點規畫及願景；中市空屋率6都排名第三，市府應針對近10萬間空屋訂定空屋空地管理自治條例，以免衍生諸多問題。都發局長王俊傑表示，將研議訂定空屋利用自治條例，透過法源再強化閒置空屋活絡發展。

鄉民評選 台中第一

張雅旻指出，台中市被網路鄉民評選為「全台靈異傳說最多縣市」！包括望高寮、烏日聚奎居、大坑卡多里樂園、第一廣場等；曾因發生命案、經營不善、產權糾紛或疏於管理等淪為荒煙蔓草，網路上靈異傳說四起，使這些景點更添神祕色彩。

王立任說，清水區鰲峰山「鬼洞」市府花500萬元修護，目前封閉為何不開放！張雅旻前往南大肚山望高寮上碉堡勘查，主體大致保存良好、無明顯毀損；卻因年代久遠，鐵件鏽蝕及外側塗裝斑駁剝落；並無網路所傳「陰森詭異」，反是充滿歷史氣息。

土地限制 通盤檢討

王俊傑表示，該局考量環境問題受限，造成目前土地運用受到較嚴苛限制，正辦理通盤檢討。一般性閒置空屋部分，市府補助閒置空屋進行整修，強化閒置空間媒合促進活絡再生；針對具文資保存身分空屋，將配合文化局及相關計畫促進活化再利用。

建設局長黃玉霖強調，清水鰲峰山鬼洞因區公所維養能力不足，由市府接手編列約500萬元預算進行整修；預計今年11月花博開幕前完成整修作業，使燈光等設計上安全無虞，並會加強錄影等設備。

(中國時報)