電纜線頻遭竊 行嘉吊橋黯淡

2018年06月12日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市議員黃露慧11日質詢有嘉義市10大美景之一稱號的「行嘉吊橋」，曾經夜景絢麗迷人，遊客如織，現在卻黯淡無光，市府不積極修復，如何拚觀光？要求市府限期修復，市府工務處長李建賢說，此處至少遭竊3次，將以2個月時間修復。

黃露慧說，行嘉吊橋2007年完工使用，且裝置多彩的燈光照明，夜間燈海美景，非常美麗，吸引許多外地遊客，但現在黯淡無光，至少已有半年時間，甚至有網友留言「行嘉吊橋沒落了」，這裡曾是嘉義市10大景點之一，市府卻不積極修復，行政效率不彰，市府有規畫時程恢復美景嗎？

黑漆漆已長達半年時間

李建賢說，行嘉吊橋屢次遭竊電纜線及LED燈，均有陸續修復，最近又花約30萬元修電纜線、面板，但條狀的LED燈價格高，預計2個月後可以恢復大放光明，但此橋目前較少人使用，修復的後續維護問題較棘手。

副處長黃振鋒說，行嘉吊橋南北岸共有12盞大型投射燈，橋面及吊橋兩側原本用一般耶誕節用的燈飾，2年前花300萬改裝置LED燈條，共裝置約500條，但有4盞投射燈及250條LED燈條皆受損，最近又有電源纜線被剪斷，照明再受影響，已辦理發包修復中。

使用率低 維護成問題

此外，黃露慧及戴寧議員關心檜意森活村、阿里山林業廊道打造觀光景點、交通動線、停車場等建設，督促市府積極活化忠孝路346巷聚落，以串連整體觀光動線。

(中國時報)