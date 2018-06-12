電纜線頻遭竊 行嘉吊橋黯淡

嘉義市行嘉吊橋現在黯淡失色，與以前燈海炫目的美景，難以同日而語。（廖素慧翻攝）

友善列印
中國時報
／嘉市報導

嘉義市議員黃露慧11日質詢有嘉義市10大美景之一稱號的「行嘉吊橋」，曾經夜景絢麗迷人，遊客如織，現在卻黯淡無光，市府不積極修復，如何拚觀光？要求市府限期修復，市府工務處長李建賢說，此處至少遭竊3次，將以2個月時間修復。

黃露慧說，行嘉吊橋2007年完工使用，且裝置多彩的燈光照明，夜間燈海美景，非常美麗，吸引許多外地遊客，但現在黯淡無光，至少已有半年時間，甚至有網友留言「行嘉吊橋沒落了」，這裡曾是嘉義市10大景點之一，市府卻不積極修復，行政效率不彰，市府有規畫時程恢復美景嗎？

黑漆漆已長達半年時間

李建賢說，行嘉吊橋屢次遭竊電纜線及LED燈，均有陸續修復，最近又花約30萬元修電纜線、面板，但條狀的LED燈價格高，預計2個月後可以恢復大放光明，但此橋目前較少人使用，修復的後續維護問題較棘手。

副處長黃振鋒說，行嘉吊橋南北岸共有12盞大型投射燈，橋面及吊橋兩側原本用一般耶誕節用的燈飾，2年前花300萬改裝置LED燈條，共裝置約500條，但有4盞投射燈及250條LED燈條皆受損，最近又有電源纜線被剪斷，照明再受影響，已辦理發包修復中。

使用率低 維護成問題

此外，黃露慧及戴寧議員關心檜意森活村、阿里山林業廊道打造觀光景點、交通動線、停車場等建設，督促市府積極活化忠孝路346巷聚落，以串連整體觀光動線。

(中國時報)

台中鬼最多 議員建議賣錢 棧貳庫往返旗津 渡輪明啟航

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。