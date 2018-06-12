棧貳庫往返旗津 渡輪明啟航

2018年06月12日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

搭船到高雄旗津有新航線！駁二特區超夯的棧貳庫旁碼頭，與旗津輪渡站間將有接駁，不僅紓解鼓山輪渡站遊客人潮，也可讓棧貳庫遊客有新玩法，台灣港務公司13日將舉行渡輪啟航儀式，輪船公司未來也會規畫套票讓遊客一次玩遍棧貳庫、旗津與哈瑪星，增加旅程規畫便利性。

串聯3地交通 增加動能

全國最大單一老倉庫活化改造的棧貳庫今年3月正式營運，成為駁二特區最新人氣景點，且因棧貳庫緊鄰高雄2號碼頭，當時就傳出相關單位有意設置渡輪站，讓棧貳庫除擁有海景第一排特色，再增加交通動能優勢。

高雄市政府、台灣港務公司、高雄港區土地開發公司、高雄輪船公司等單位，認為棧貳庫旁設置渡輪站，不但可串聯駁二、哈瑪星、旗津等3地交通網絡，對於亞洲新灣區整體觀光、商業等層面都有助益。

規畫景點套票 行程多元

據了解，棧貳庫往返旗津航線初步規畫是假日，暑假可能周間也營運，因是觀光性質渡輪，有固定班表，每半小時一班，採最新電動船營運，旅客可在候船時於棧貳庫內逛街吃東西，也能在規畫出的室內候船室等待船班，免於候船久站或烈日曝曬。

另為和鼓山渡輪做市場區隔，票價可能會略高，但也會有促銷價，規畫往返棧貳庫、旗津與哈瑪星等3景點的渡輪套票，讓遊客可自行選擇搭輕軌、捷運或再搭渡輪暢遊組合，增加旅遊運具及行程多元趣味。

(中國時報)