五星級縣市長 傅崐萁9連霸

花蓮縣長傅崐萁五星縣長九連霸，接受《遠見雜誌》創辦人高希均頒獎表揚。（花蓮縣政府提供）

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中國時報
范振和∕花蓮報導

《遠見雜誌》11日下午舉行2018五星縣市長贈獎典禮，花蓮縣長傅崐萁再度蟬聯，榮獲五星九連霸縣長，創下全台紀錄。他率局處首長北上受獎及分享施政理念，將榮耀歸功於縣政團隊與縣民。

傅崐萁施政滿意度達77.2％、施政分數75.4，各項數據顯示縣民對施政有感。當他從《遠見雜誌》雜誌創辦人高希均教授手中接下獎座，成為全台首位五星九連霸的縣市首長時，頒獎現場掌聲如雷。高希均表示，自13年前開始辦理縣市長施政滿意度評比以來，獲各界肯定，偏鄉城市資源雖不多，但首長努力付出，依然能創造奇蹟，尤其傅縣長更空前榮護九次五星級殊榮，值得各縣市借鏡。

傅崐萁表示，很榮幸代表花蓮鄉親站在遠見舞台接受表揚，執政的路上遭受暴風雨，但縣政團隊與鄉親形同家人，共同面對、解決難題，能從風雨交加的困境中走出來，也感謝立委太太徐榛蔚一路陪伴支持。

他感慨地說，台灣人民非常優秀，有深厚的底蘊、價值，以及亞洲數一數二的人均素質，但今天阻礙台灣進步最大的卻是中央政府。1990年台灣的GDP為1600餘億美元，大陸為3,800餘億美元，約是大陸的45％；截至去年，台灣約是5800億美元，大陸是12兆美金，約是大陸4.6%，大陸進步速度是台灣的10倍之多，令人憂心。

(中國時報)

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