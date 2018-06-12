攜手治水 不分藍綠

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中國時報

新北與桃園之間有大漢溪、塔寮坑溪、東門溪等共通的河流，其中塔寮坑溪早期因為桃園方面消極整治，成為下游新莊地區嚴重淹水的元凶；流經鶯歌的東門溪，也常造成下游的龜山工業區損失慘重，證明治水不該分藍綠，桃園、新北兩市應通力合作，才能根絕水患問題。

以往各縣市政府「自掃門前雪」，上游為了拚經濟過度開發，導致下游面臨無解的水患惡夢，若再摻入了政黨的政治因素，往往讓水患問題更為難解。

塔寮坑溪上游的龜山地區，由於早期過度開發濫墾，每逢颱風、豪雨帶來的滾滾泥水直瀉而下，總使得下游的新莊、樹林面臨嚴重水災，及至今日，新莊等下游地區也只能透過加高堤防來預防水患。

如果早期桃園地區能夠禁止濫墾行為，不但下游地區可以免去許多水災侵擾，也可以省下大筆的整治經費，但在各地政府各自其政下，出現這種以鄰為壑的施政作為也不令人奇怪。

又如A7合宜住宅汙水案，竟然出現興建集體住宅卻不思考處理汙水的怪事，也再度讓桃園市政府坐實了「以鄰為壑」的惡名。

東門溪橫跨桃園、新北兩個直轄市，除了治水經費龐大，兩市的環境不同，甚至執政政黨顏色也不同，成為阻礙治水的絆腳石。

地方政府捐棄成見，誠心攜手合作，才有可能透過跨縣市合作解決水患問題。

(中國時報)

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