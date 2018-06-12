台日車站攜手 集戳章拿好康

2018年06月12日 04:10 中國時報 邱立雅／竹縣報導

新竹縣合興愛情車站與日本北海道十勝區帶廣市幸福車站，自2016年締結盟約1年多以來，讓雙方來客數大增，尤其十勝觀光人數增加了2萬3000多人，其中有一半以上是台灣觀光客，新竹縣長邱鏡淳率縣府團隊到北海道，與日方共同宣告雙站集章贈送禮物活動正式開始。

合興愛情車站與日本幸福車站，兩站因「愛情、幸福」締結淵源，雙方自2014年以來互動密切，並於2016年10月22日在合興愛情車站簽署締結盟約，且設置「愛情久久、幸福久久」裝置藝術，讓台日觀光與產業向上提升。

在台日雙方努力下，目前已完成台日版共同摺頁與收集兩站戳章兌換紀念商品事宜。邱鏡淳率領縣府團隊，10日在日本札幌與十勝日台親善協會副會長中村浩和會面，雙方各持一戳章及紀念禮物牌面，貼上高120公分的大型摺頁輸出版，正式宣告雙站集章贈送禮物活動正式開始。

邱鏡淳表示，即日起至2020年3月31日，凡集滿兩站戳章，即可兌換限定紀念商品，合興車站是削鉛筆小屋，而日本幸福車站是馬克杯，未來期望能發展其他雙邊限定商品，於兩站賣店販售，共同行銷發展觀光旅遊產業。

中村浩和表示，自兩站締結盟約之後，十勝的觀光人數增加了2萬3000多人，其中有一半以上是台灣觀光客，而所有地區的觀光客和去年相比增加了13％。中村浩和希望未來能夠透過包機的方式，將北海道的人帶到台灣去旅遊，特別是新竹縣，讓兩地的觀光產業能更加蓬勃發展。

(中國時報)