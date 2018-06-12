石門國小攝影展 教授驚豔

石門國小長年透過資訊課教小朋友攝影、並訓練寫作與表達能力。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

石門國小長年透過資訊課教小朋友攝影、並訓練寫作與表達能力，且連3年到台積電、嘉義長庚、大稻埕百年米糧行、北科大等企業及學校舉行「行動攝影展」，而在這群偏鄉原民學生各自以簡報介紹作品時，教授等專業人士無不驚艷他們穩健的台風與流利的對談。

石門國小校長謝郁如表示，訓練小朋友表達能力本就是大工程，而在城鄉差距下，偏鄉學生確實缺乏施展舞台，但這不代表他們不會，只要搭起舞台讓他們展現，結果絕對令人讚嘆，如石門小朋友就透過攝影展現完美的簡報能力，連教授都誇獎。

謝郁如指出，4年前學校在策畫資訊課程時，突發奇想將攝影變成主軸，除教小朋友拍照外，還要求他們為照片寫上文字，藉此達到電腦存取、文書處理的學習，而最重要的莫過於PPT簡報，這完全由他們自訂題目、自寫講稿、自行報告。

她說，3年前應屆畢業生開始揹著自己的捲軸、憑著一己之力在台積電、北科大等地舉行「行動攝影展」，有人展現自己的春青、有人則分享成長過程，一張張照片及一句句解說，都道盡他們的自信。

「講完就是成功了！」她強調，每個過程學生都親力親為，就算忘詞也有能力解決，所以她時常告訴學生，要記得解說完後的掌聲，這就是鼓勵，千萬別因過程有失誤而氣餒。

(中國時報)

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