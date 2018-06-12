辣椒掩飾走私菸絲 不敵納迪亞靈鼻

2018年06月12日 04:10 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

基隆關查獲一批從香港走私來台的菸絲，數量高達5公噸、市值2500萬、可製成35萬包香菸。經海關調查，私梟假借申報「辣椒絲」名義，企圖以嗆鼻的辣椒掩飾菸絲味，魚目混珠，但可惜卻栽在緝菸犬「納迪亞」的靈鼻下破獲，至於私梟及菸絲源頭，全案移請基隆地檢署偵辦。

基隆關副關務長葉明星11日在記者會中指出，這批私菸由巴拿馬籍貨櫃船「前進輪」所承載，自大陸進口抵香港，並在9日凌晨5時許從香港出發，10日凌晨0時許抵達基隆港，並以1只申報貨名為辣椒絲的40呎貨櫃，夾藏500箱菸絲。

葉明星說，海關的緝菸犬「納迪亞」在貨櫃徘徊許久，聞到有異味後便坐下來，海關人員驚覺有異狀，將貨櫃押運至儀檢站，以X光儀檢並開櫃檢視，結果濃郁的嗆辣味迎面而來，清查之下，發現竟夾藏500箱菸絲。

「這手法很罕見！」葉明星表示，近年來鮮少看到用辣椒絲來魚目混珠走私品的案例，經換算後，這批菸絲可製成35萬7100包香菸。菸絲除須課徵15％關稅及5％營業稅外，每公斤還要加計課徵菸稅1590元及菸品健康福利捐1000元，估算私梟逃漏菸稅共近1300萬元。

「納迪亞這次立大功！」海關人員表示，雌性的納迪亞是從緝毒犬退下來當緝菸犬，偵破不少案件，這次運用靈敏的鼻子嗅出菸絲，真的是立下大功，並笑說「我們會餵牠吃好料的，來獎勵牠！」

（吸菸有害健康）

(中國時報)