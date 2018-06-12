身障選手奪佳績 竹市加碼獎金

2018年06月12日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市代表團日前參加全國身心障礙國民運動會，榮獲9金4銀3銅佳績，市府為表揚身心障礙選手、教練及承辦學校，同時鼓勵選手多走出戶外爭取佳績，特別將此次前3名個人獎金加碼最高到5萬元，期勉再接再厲。

教育處長李芳齡表示，市府藉由頒訂「新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點」，鼓勵辛苦接受訓練的選手及用心培訓的教練。過去全國身心障礙動會新竹市獲獎選手獎勵金在全國偏低，因此連續兩年提高獎勵金，希望藉由提高獎金給予選手實質鼓勵，未來也會持續協助選手。

2018年全國身心障礙國民運動會近日圓滿落幕，新竹市代表隊共斬下9金4銀3銅，表現相當優異，為鼓勵身心障礙運動員，此次特別再加碼傑出運動員獎金，包括前3名由3萬、1.5萬、1萬調整為5萬、3萬、2萬，團體賽獎金由1萬、8000、5000調整為2.5萬、1.5萬、1萬。

此次表現傑出項目與選手包括有新竹市殘障運動發展協會戴加揚等組成的輪椅網球團隊，共拿下團體賽、雙打及單打3面金牌。囊括游泳100公尺仰式及50公尺仰式的雙金、50公尺蝶式、50公尺自由式雙銀的曾紓寧。劉育瑋拿下3連霸的男子1500公尺金牌、800公尺銀牌、400公尺銀牌及200公尺銅牌。

(中國時報)