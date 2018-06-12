身障選手奪佳績 竹市加碼獎金

新竹市代表團日前參加全國身心障礙國民運動會榮獲9金4銀3銅佳績，網球團隊就斬下3金。（陳育賢攝）

友善列印
中國時報
／竹市報導

新竹市代表團日前參加全國身心障礙國民運動會，榮獲9金4銀3銅佳績，市府為表揚身心障礙選手、教練及承辦學校，同時鼓勵選手多走出戶外爭取佳績，特別將此次前3名個人獎金加碼最高到5萬元，期勉再接再厲。

教育處長李芳齡表示，市府藉由頒訂「新竹市績優運動選手及教練獎勵金實施要點」，鼓勵辛苦接受訓練的選手及用心培訓的教練。過去全國身心障礙動會新竹市獲獎選手獎勵金在全國偏低，因此連續兩年提高獎勵金，希望藉由提高獎金給予選手實質鼓勵，未來也會持續協助選手。

2018年全國身心障礙國民運動會近日圓滿落幕，新竹市代表隊共斬下9金4銀3銅，表現相當優異，為鼓勵身心障礙運動員，此次特別再加碼傑出運動員獎金，包括前3名由3萬、1.5萬、1萬調整為5萬、3萬、2萬，團體賽獎金由1萬、8000、5000調整為2.5萬、1.5萬、1萬。

此次表現傑出項目與選手包括有新竹市殘障運動發展協會戴加揚等組成的輪椅網球團隊，共拿下團體賽、雙打及單打3面金牌。囊括游泳100公尺仰式及50公尺仰式的雙金、50公尺蝶式、50公尺自由式雙銀的曾紓寧。劉育瑋拿下3連霸的男子1500公尺金牌、800公尺銀牌、400公尺銀牌及200公尺銅牌。

(中國時報)

兩岸塗鴉賽 台奪2、3名 彰化選舉黑金 檢掌握情資14件

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。