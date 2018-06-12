新南國小畢業禮 張正傑親送祝福

張正傑自掏腰包替新南國小學生上課，也讓人看到知名大提琴家活潑的一面。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

國際知名大提琴家張正傑，11日清晨自掏腰包搭乘高鐵，經轉乘來到屏東縣高樹鄉新南國小，為9位畢業生親自送上祝福，更難得替全校65名學生上了一節古典音樂課，期待音樂可以伴隨孩子一生，不論無聊、無助都能透過音符享受人生。

地處偏遠的新南國小，3年前透過台北市立交響樂團中提琴手劉哲儒，免費提供一周3堂小提琴教學，更協助向美國僑界募得85把二手小提琴，培養全校學生都是小提琴手。

今年張正傑與新南國小學生曾經合奏演出，當天便許下承諾會再來看他們，於是選定畢業典禮前夕，為孩子們帶來一場音樂饗宴；張正傑說，當初看見孩子拉琴時始終板著一張臉，就認為學習音樂必須充分享受過程且融入其中，於是決定重新帶領他們認識音樂。

上課時他說，學音樂不該只有「學」，還要靜下心來去「聽」、去「懂」，音樂也不只有一種面貌，就像未來在生活上會遇到許多事，透過創意讓一件事有更多種可能，「這都是音樂教會我們的事」。

新南國小校長陳淑蕙感動的說，當初讓孩子學琴，藉由琴聲帶領他們打開世界，但誰也沒想到，看似遙不可及的音樂家聽到他們心中渴望，願意無償來到學校與大家分享音樂，這是作夢也沒想過的事。即將畢業的力美柔說，張是他見過最活潑的音樂家，這份畢業禮真的很難忘。

(中國時報)

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