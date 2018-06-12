守讓堂重建 明年再現閩南大院

2018年06月12日 04:10 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

百年歷史建築五股守讓堂2007年因交通建設遭拆除，10年來易地重建計畫歷經10次流標，今年3月終於在五股洲子洋重劃區動工，新北市長朱立倫11日主持開工祈福儀式，預估工程最快明年10月底完工，再現閩南式傳統三合院建築風華。

五股守讓堂為當地望族吳家的古厝，建於1917年、日據時期大正6年，當時曾任貴仔坑區庄長的吳愚過壽，子孫選在五股區成泰路與登林路口興建閩南式三合院建築，命名為守讓堂，建物的屋磚、泥塑、交趾、彩繪、彩瓷都相當講究，氣派非凡。

1969年，因中山高速公路施工，守讓堂右護龍先遭拆除，在地方人士奔走下，2006年登錄為歷史建築，不料2007年又因五股交流道拓建，守讓堂遭全數拆除，台北縣文化局承諾異地重建，卻因用地取得不易、異地重建難度高，歷經10次流標，直到今年3月才動工。

朱立倫表示，守讓堂工程經費超過7800萬，土地價值也非常高，最重要是把歷史資產保留，讓大家重視，落成之後希望好好經營，讓更多年輕朋友進入參觀。

新北市文化局表示，五股守讓堂預計最快明年10月底重建完成，落成後內部將有靜態展覽和閱覽空間，也將評估部分空間OT，由業者多元經營。

吳家第21世、宜蘭大學校長吳柏青說，吳家人雖多已離開五股，仍希望為土地盡一份心力，未來吳家子孫也會著手成立守讓堂發展協會，進一步跟社區結合，推動公益和文化保存。

負責重組工程的建築師徐裕健表示，守讓堂重建以切割、重組方式進行，保存的原有建物結構約占5成，切割後有數千塊結構體、雕飾必須全數編號，再依序重組，難度相當高，落成後可做為國內其他重組工程的典範。

(中國時報)