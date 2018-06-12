周錫瑋邀國際團隊 輔選陳學聖

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中國時報
／桃園報導

前台北縣長周錫瑋11日南下桃園，和同黨的桃園市長參選人、立委陳學聖交流，批桃園百廢待舉、發展零散，缺乏直轄市規格，將獻上國際實務經驗的團隊，助陳打造桃園成國際一線都市，陳學聖則強調，航空城不能變空城，將和周請益、切磋，讓桃園發會地理位置優勢。

國民黨中央輔選團副團長周錫瑋昨先到國民黨桃園市黨部，和陳學聖交流，接著轉往桃市議會國民黨團拜會議長邱奕勝等人，強調輔選行腳就是要傾聽最基層民眾聲音，進而擬定具體政策幫助每一位國民黨參選同志勝選。

周錫瑋說，桃園有很好的基礎，但發展的方向和力道仍嫌不夠、政策也不夠具體，缺乏直轄市應該有的格局和規畫藍圖，他認為一個大的城市、一個直轄市，代表的不僅僅是200萬人的想法，同時也代表在國際上要有競爭力，允諾要助桃園市提升成為第一線的國際化都市，將提供過去在台北縣政府團隊的幾位國際專家給陳，期望給桃園市民一個最美好的未來，要以好政策力抗鄭文燦的高民調。

陳學聖感謝周的幫忙，強調桃園位居亞洲非常重要的交通地理位置，航空城不能變空城，是桃園起飛的一具主力引擎，能帶動台灣的發展，他也認為兩岸必須要有活水，讓桃園發揮最好的地理位置優勢：「周錫瑋是文化縣長、又是藝術家，所以我覺得他一定可以給我很多的幫忙。」

(中國時報)

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