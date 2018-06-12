北市9家飲冰品 大腸桿菌超標

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中國時報
／台北報導

夏日進入飲冰品消費旺季，北市衛生局4月起針對冰品、飲料等業者抽查，總計查驗160件飲冰品及配料，昨（11日）公布查驗結果，其中9件初、複檢皆不合格，包括北投區裕民一路「豆花林」原味刨冰大腸桿菌超標11倍，信義區永吉路迷克夏鮮奶茶大腸桿菌超標9.3倍。衛生局表示，針對9家不合格業者除要求立即改善，將各處3萬元罰鍰。

高溫炎熱，衛生局為確保消費者食用飲冰品衛生安全，4月中旬展開專案抽查，總計抽驗112件飲冰品、46件配料及2件茶葉共160件，初查有30件大腸桿菌或生菌數超標，經限期改善複查，仍有9件不合格，整體不合格率約5.6％。

不合格名單包括石牌路潮汕傳統豆花的剉冰、寧夏夜市Honey Juice鮮打果汁木瓜牛乳、童年木瓜牛乳的西瓜牛奶、大南路簡木瓜牛奶的紅蘿蔔汁、大東路豪品味冰品花生綿綿冰、中正路MB WHITE COFFEE白咖啡、永吉路迷克夏鮮奶茶、裕民一路豆花林原味刨冰、豆花莊忠孝SOGO店粉圓傳統冰及士林區中正路MB WHITE COFFEE白咖啡。

衛生局食品藥物管理科技正黃敬堯指出，生菌數及大腸桿菌超標恐有腸胃不適等情況，依食安法43條規定，經初、複查不合格業者，可處3萬至300萬元，考量業者初犯，將裁處3萬元罰鍰。

此外，衛生局昨也公布端午節食品抽驗結果，抽驗各式粽子、餡料、粽葉共100件，其中，「老字號小吃店」（九如商號）淡榨菜檢出漂白劑二氧化硫超標，「台農醬園」蘿蔔乾則是防腐劑笨甲酸超標，除立即下架，已移請管轄衛生局處查辦，依違反食安法開罰3萬至300萬。

(中國時報)

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