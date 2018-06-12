學習才是活化的目的

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中國時報
李萬吉

與朋友聊現在的學校教育，雖然仍有許多老問題，但也明顯感受到一股「翻轉」的潮流。從媒體或雜誌的報導中，國內和國外都可以看到許多教學的新方法和新觀念，以不同程度影響著教育現場，雖然作法不盡相同，但都有共同的目的，就是希望讓教學「活化」，好提升教學成效。

這些引起大家注意的新方法，一定是有一些成功的案例，但也通常不是放諸四海皆準的。實際上，不少老師在複製、學習某些活化教學的方法時，會發現明明很努力在做，卻未必能達到預期的效果，甚至因嘗試改變失敗而遭到同儕或家長的質疑與批評，結果反而否定那些翻轉的觀念，寧可採取熟悉且保險的老方法，令人感到遺憾。

教學是老師與學生互動的過程，每個學生的條件和需要不同，每個領域所要學習的知識也不一樣，每個老師的能力與特質也有所差異，這些因素都會影響著每一次教學的效果。現今教育既然強調適性多元，當然不能期待同一種方法能適用在所有的教學情境中。

任何教學設計，都要記得學習的主體是學生，讓學生「學會」才是關鍵。從另一個角度來看，真正要活化的其實是「學習」，也就是說，要先能讓學生「想要學」，然後利用不同的方法，引導學生去理解和運用，找出適合自己的學習模式。甚至能依據個別能力去安排學習範圍或進度，讓學習有足夠的成就感和挑戰性，那樣的學習應該就會充滿生趣。

活化教學只是手段，活化學習才是目的。唯有讓學習真正產生效果，活化教學才有意義，否則任何精心設計的教學流程和課程設計，若無法讓學習活起來，都將會徒勞無功。

（作者為康軒文教集團董事長）

(中國時報)

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