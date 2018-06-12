苗栗台13線 淹水有解

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中國時報
／苗栗報導

苗栗市台13線及南苗附近社區，近年來每遇雨量50毫米以上立即成災，附近社區飽受水患之苦，尤其在聯大路通車後情況更形嚴重。在縣府、市公所及相關民代努力下，爭取到4.3億補助，第一期聯大路周圍地區排水改善工程，11日動土，預計2020年3月完工後改善。

由於縣府發出的開工邀請函，僅具名縣長徐耀昌與議長游忠鈿，市長邱炳坤上周不滿火力全開炮轟縣府，連補助經費的營建署都沒被提名等。

儘管縣府上周說明全案爭取過程，希望消弭爭議，但未獲市公所正面回應，但徐耀昌在開工典禮上，尊崇市公所與各級民代爭取才有改善工程，也算進一步釋出善意。

苗栗市聯大路周圍地區排水改善第1標工程，經費1.6億，11日開工採用地下推進工法施工，埋設雨水排水專管，第一標全長699公尺，將匯集聯大路口山坡逕流後，沿後汶公路直接排入後龍溪，預計2020年3月完工接至育民工家，第二標工程1056公尺，從育民工家附近至聯大路入口，預計今年12月辦理工程發包，2021年7月完工。

徐耀昌表示，水利處另向水利署爭取4.7億辦理田寮排水系統分洪治理工程，目前已進入設計階段，在聯大路周圍地區排水改善工程及田寮排水系統分洪治理工程完工後，將有效發揮上游截流、下游分流減洪的功能，改善尖豐公路淹水情形。

(中國時報)

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