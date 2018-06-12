永豐畢業考 登聖山領畢業證書

2018年06月12日 04:10 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

創校62年的花蓮縣永豐國小，今年首次舉辦「山林畢業考」，部落族人與師長帶領4名畢業學童攀登海岸山脈最高峰「麻荖漏山」，翻越阿美族傳統獵場，走過遭山老鼠啃食殆盡的「牛樟悲歌區」，學童最後登上「聖山」之巔領畢業證書，誓言保護祖先的山林。

富里鄉吉拉米代部落永豐國小是一所只有29名學生的迷你小學，學童絕大部分為阿美族子弟，校長伍玉成今年決定趕在部落族人農忙之前，由部落頭目陳金福利用9、10日兩天帶著學生吳柔儀、李恩慧、陳建忠與曾群崴前往祖先的「聖山」麻荖漏山。

海拔1682公尺的麻荖漏山，位於花蓮富里鄉與台東成功鄉交界處，一行人翻過無數個好漢坡來到有名的「牛樟悲歌區」，看見多棵粗大的樹體遭山老鼠盜伐殆盡，學童聽著耆老說明保護山林的重要性，兩天的「無痕山林」活動更從自己做起。

伍玉成說，沿途由族人指導山林課程、傳承祖先生活智慧，例如紮營後自製筷子、就地取用飲用水、採集可食用植物用來烹調晚餐；上山過程中孩子們也相互扶持 沒聽到他們喊累，最後成功抵達山頂三角點，開心領取畢業證書，合影留下這感動的瞬間。

提議「山林畢業考」的家長莫言說，鄉土教育不僅止於蜻蜓點水式「體驗」活動，更要讓孩子有機會「付出代價」親自走一遭，行前孩子為登山進行體能特訓，認真在戶外教室學習山林知識，盼此行給孩子們永生難忘的小學回憶，未來成為永豐國小的新傳統。

(中國時報)