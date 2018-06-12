10場田野饗宴 走訪星級農村

苗栗縣10大休閒農業區不論食宿都各有特色，縣府結合業者推出田野饗宴迎接遊客體驗在地食材。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣政府與10大休閒農業區合作，將陸續推出10場次的「田野饗宴」，改變定律將餐桌搬到產地，邀民眾走訪星級農村亮點，享用食物新鮮原味，進而了解食材生長樣貌，並與在地青農搏感情，感受優質農村的幸福味道，其中包括周杰倫曾入鏡的翠松苑。

農業處結合勞青處和休閒農業發展協會共同規畫「苗栗縣10大休閒農業區田野饗宴」，6月29日至11月10日共推出10場次，11日在縣府大廳舉行「食尚饗宴秀」宣傳，邀請遊客搶得先機。每人次1680元、限量45席次。

縣長徐耀昌、農委會技正簡秀芳、縣議員韓茂賢、黎旭欽、休閒農業發展協會理事長溫振西及多位鄉鎮長出席宣傳記者會，歡迎大家報名參與各休區田野饗宴挖掘農村故事與美味。

本月29日將先由福興南和休區「藍色田園饗宴」打頭陣，多家民宿業者將帶領遊客展開家庭農園之旅，並以蝶豆花有機食材製作花茶飲品及果凍、饅頭等食品，另外還將走訪知名歌手周杰倫MV曾入鏡的翠松苑，欣賞五葉松之美。

接著於7月7日將在三灣梨鄉休區推出「梨園饗宴」，有梨餐創意料理製作、採梨體驗、梨園農事導覽。8月24日在舊山線休區舉辦初秋田園饗宴，邀法國藍帶主廚邱聿涵指導民眾用在地食材做出料理。

9月起陸續推出湖東、南江休區，10月有黃金小鎮、馬那邦休區、雙潭休區，11月由薑麻園及壢西坪休區接力迎賓。

(中國時報)

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