川普善變 金正恩剉咧等？

2018年06月12日 04:10 中國時報 孫揚明

這次七大工業國高峰會（G7）閉幕後，川普所表現出的美國外交政策風格，在相當程度上，為全球當前的局勢與傳統外交所依賴的「穩定」這個概念投下不可測的變數。

G7是川普本人參加的，G7所簽署的聯合公報也是川普本人同意的，但他居然會在簽署之後，在推特上公開表示「他已要求美方代表團勿為G7峰會發表的聯合公報背書」，然後還舌戰群雄，和其他G6的領袖罵戰紛紛，搞得西方媒體都認為這個G7已變成G6+1。G7中所有的國家領袖幾乎都和川普翻臉。除加拿大總理杜魯道等同是和川普公開叫罵之外，德國和法國也口徑一致反對川普的「破壞互信，行為反覆」，甚至就連英國都不支持川普的做法。德國外長馬斯的說法很含蓄，但一針見血：「川普政府在相當程度上破壞了華盛頓和歐洲的信賴關係」。

川普這種做法，甚至是在美國內部與川普同黨籍的重量級參議員都看不下去。曾經代表共和黨出馬競選2008年總統寶座的聯邦參議員麥侃，就在推持上公開表示：「美國兩黨多數是支持自由貿易、全球化和基於70年共享價值，支持我們盟友的，縱然我們總統不支持，美國人仍與你們站在一起。」

其實川普這種事後反悔的作風已並非第一次。美國在歐巴馬時代與伊朗所簽訂的核子協議《聯合全面行動方案》（JCPOA），在川普手上遭到片面撕毀，這種做法也遭到歐洲所有強權一致反對。

川普政策所以出現這樣的反覆風格，其實和他本人的性格是脫不開關係的。川普本身就是一個反華府建制派官僚的，但就程序與政策業務上又無法脫離這些人，所以在川普的身邊就常出現建制派的官僚體系與「戰略思維」派人士的鬥爭，政策也因而忽左忽右，其間的變化並無既定規律可尋，完全視川普當下的心情而定，而在其與中國的相關政策上更是出現多達四派人馬的競爭，這使得穩定而一貫的中國政策成為不可能。

更何況，美國自歐巴馬時代希拉蕊任國務卿起，美國國務院就已一反上個世紀70年代以來的慣例，即國務院內已無中國問題專家，川普政府當然更不會想到這議題。美國對中國的認知和與中國間的摩擦呈現負向發展是必然的。

再加上川普政府更加傾向單邊主義，沒有一個完整的亞太地緣整體戰略概念，所有的政策都是零敲碎打、東鱗西爪，有時甚至找不到邏輯上的一貫性，才會造成當下的情況。美國相關的專家就曾揶揄川普政府，「川普政府的亞太安全議題，就限縮到只有北韓問題」。現下川普和北韓領導人金正恩已抵新加坡，舉世矚目的「川金會」也即將展開。

只是，令人好奇的是，金正恩看了這次的G7會議開成這樣，再了解了川普的團隊結構，會不會擔心，縱使這次費了大勁談出了個什麼結果，結果明天再一轉身後，只不過是再成為雙方的相罵本而已？（作者為資深媒體人）

(中國時報)