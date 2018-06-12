試擬台灣未來的可能劇本

2018年06月12日 04:10 中國時報 蘇起

蔡總統上任兩年，兩岸關係明顯從馬總統時期的緩和急凍成僵局，再惡化成今年的冷對抗。「維持現狀」的口號成為笑話還算小事，我們必須更認真思考台灣的未來，才能預謀自處之道。

筆者曾經多次指出，不管兩岸關係結局如何，它的過程應只有「鬥」、「拖」、「和」3條途徑。如今「和」的途徑已經確定可以排除，只剩「鬥」與「拖」，而現狀可以算是「形拖實鬥」的混合體。台灣有些人樂觀地認為「形拖實鬥」可以維持很長的時間，甚至有權威人士說30年都「不會有太大差異」。我們很難想像過去波濤洶湧30年的兩岸關係將會突然長期風平浪靜，所以30年太長，暫把思考座標訂在2035年，那是中共「兩個百年」的中間點。如果兩岸關係能闖進2035而仍然安然無恙，台灣有的人一定會額手稱慶，但他們會發現那時候的台灣恐怕沒有太多值得驕傲的地方了。

根據統計，台灣自2001年至2017年的經濟成長率落後於除了日本以外的所有東亞國家。倘若把台灣與她們成長率的差距投射到2035年，就會發現南韓的經濟總量將接近台灣的2.9倍，泰國幾乎是台灣的8成，連菲律賓都逼近8成。如與大陸各省相比，2035年的台灣將落到第20名，不只遠遠不及現在第10名的福建，還將輸給傳統比較貧窮的雲南、貴州、廣西等省。

在台灣滑落的過程中，人才與資金必然加速外流，投資與消費持續疲軟，經濟衰退導致的社會問題也將更加嚴重。那時造成台灣一蹶不振的民主制度也會成為國際知名的負面教材。在國際上台灣會變得更孤立，總統將像以前的金正恩和他的父祖，成為東亞的新「宅男（女）」,而大陸更沒有興趣與台灣進行任何對等談判，只坐等台灣瓜熟蒂落。這是「菲律賓化」的劇本。

但滑落的過程絕不可能平順，一定會顛簸震盪。台灣的大選哪次不帶來重大的變化？周遭的黃海、東海、南海如起風雲，肯定也會掃到台海。如果大陸沉不住氣或美國想打「台灣牌」，台灣立刻就會「古巴化」，像1962年的古巴危機那樣成為美中對決的焦點。這個對決既是實力的較勁，更是意志力的抗衡。論實力，到2035年美國的綜合實力即使仍然略占上風，但美國一則備多力分，二則路途遙遠，而大陸一則必傾全國之力，二則以逸待勞，所以誰主台海浮沉，尚難定論。論意志力，台灣是大陸全國關注的核心焦點，而對美國只是次於日本及南韓的第三等利益。雙方意志力之懸殊，不可以道里計。

我曾在閒談中問過一位美國航空母艦的退休艦長，如果台海再度有事，美國會不會像20年前那樣再度馳援。他沉思一會才回答，「你知道嗎？如果一艘航母被擊沉，死亡人數等於一個珍珠港加上一個911。」他的話沒錯，珍珠港及911都是美國史上何等的大事，兩者共陣亡了5000多人，大約等於1艘8000官兵的航母被擊沉後的死亡人數。艦長沒有直接回答我的問題，但意思很清楚，「我們要為你們冒這麼大的風險嗎？」

所以美中如果攤牌，所謂「強龍不壓地頭蛇」，美國可能選擇像1962年的蘇聯一樣，有尊嚴地從古巴危機中抽身，台灣就會「克里米亞化」，像她回歸俄羅斯一樣併入中國。這是台灣獨派最不樂見的劇本。

獨派最希望看到的是中國大陸退讓，而台灣在美國的庇護下順利獨立建國。這個劇本理論上存在，實際不然。大陸任何領導人退讓，將立即被推翻，而繼任人必將不惜一戰，屆時即使雙方把戰鬥克制在傳統武器範圍，不升高為核子大戰，台灣也會生靈塗炭，即「伊拉克化」。

其實美中兵戎相見的可能性極低，雙方的實力、意志力，以及衝突劇本都只是談判用的籌碼。美中兩邊坐下來，台灣就是砧板上的那塊肉，這是「上海公報化」。

如果這些看來都是悲劇，那是因為國際政治從來講求的就是實力，不是民意（尤其不是小國的民意），更不是道義。台灣現在逆勢而行，能「和」而不「和」，反而專注「鬥」與「拖」，悲劇的上演怕只是什麼劇本及什麼時候了。

（作者為台北論壇董事長、前國安會祕書長）

(中國時報)