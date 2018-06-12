2018年06月12日 04:10 中國時報 張競

美國與北韓領袖峰會即將登場，兩位曾經互相叫囂的領袖能否達成協議，國際間高度關注。但就兩國實力懸殊的態勢來看，金正恩能夠讓峰會成局，在營建國際聲望與鞏固國內權力兩方面來評估，就已經是穩賺不賠了。

就常理，一般領袖峰會前，兩國的幕僚及行政單位應該先經多次協調後，取得一定的共識或結論，再由雙方的主角依劇本走位演出，行禮如儀，並且端出事先敲定的成果，就能各取所需，分別對國際社會及國內有所交待。但此次「川金會」主要是由雙方領導人的意志主導，且川普和金正恩均是非典型的政治人物，行事作風常讓人捉摸不定，川普甚至先前揚言可能一分鐘就走人，因此川金會能否順利達成共識，至今仍有變數。

川金會的重點是北韓去核，讓美國感到芒刺在背的北韓核武與導彈，其實不論就任何標準來看，在核武方面充其量只能算是具備有核能力，但是尚未經過武器化之過程，也就是將核子裝置轉化成為可以在戰場上實際運用的核武力，同時更未完成組建核武部隊，以及確實可用以支持整體國家軍事戰略之核兵力。

從北韓導彈來看，雖然經過試射，但依據武器發展理論來說，試射次數有限，而且從未真正完成全射程、全功能展示之試射過程，所有都是在理論上推估其最大可能射程，甚至所有試射亦無從推估獲知其精準程度有多高，因為平壤從未實際設定目標，並且在彈頭落點回收其遙測彈頭。目前各界深信北韓導彈所具有的潛在能力，其實都是估算所得。

但是平壤光是仰賴此等水準的核武試爆與導彈試射，就足以讓華盛頓與其平起平坐召開峰會，不得不令人佩服金正恩縱橫捭闔的本事。就平壤推動核武與導彈發展的進程來說，儘管美國堅持「全面、可驗證、不可逆轉與全面銷毀」之立場，表面上很強硬，但平壤退讓程度並不算大。

華盛頓所能提出的交易條件，若能讓韓戰終結，將停火協議轉換成和平條約，不管事後要花多少手腳完成，對於平壤來說算是大勝。若是能夠在解除經濟制裁之外，還獲得經濟援助，不論最後出錢金主是誰，平壤亦算是中勝。如果獲得華盛頓口惠而實不至的安全承諾，就只能算小勝。

雖然川金會在不確定交易能成交的情況下就先召開，但即使有共識或結論，以川普參加多次高峰會的紀錄來看，不只在會中惡言相向，也曾在會後翻臉不認帳，其實紀錄算是不優。

美國總統和北韓領導人會面是項歷史紀錄，除了高峰會對川普和金正恩帶來的國內和國外政治效益外，能否讓相關國家都滿意，並真正帶來東北亞的和平，可能不是一次高峰會就可以解決問題的，但至少是一個好的開始。（作者為中華戰略學會研究員）

(中國時報)