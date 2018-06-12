2018年06月12日 04:10 中國時報 桑品載

台北市長選舉，藍、白、綠三角戰局大致確定，在這種戰況下，由於所爭者是單一席次，因此每一個角都必須擊敗另兩個角，即是都得面對兩個戰場。傳統戰法是結合次要敵人打擊主要敵人，這次選戰卻相反，是先殲滅次要敵人，再打擊主要敵人。

姚文智顯然是柯文哲和丁守中共同的「次要敵人」，所以柯文哲猛力攻擊姚文智，如吳音寧案，他忽收忽放，打得民進黨「一直流血」，到蔡英文站出來力挺吳音寧，民進黨全黨一致為吳音寧護航，這個爛攤子就由民進黨「統包」。

柯文哲及其團隊口口聲聲否認有「棄保」這回事，事實上當民進黨正式提名姚文智後，他就在玩棄保。道理很簡單，他和姚選票高度重疊，兩人像各據天平一端，對方少的就是自己多的。這情況民進黨亦心知肚明，一般認為，到本月底，姚文智的支持度如果還在20趴以下，他的「棄勢」已定，而棄保有個定律，弱者恆弱，宋楚瑜選台北市長只得5萬多票，便是一例。

丁守中一開始參戰，就說他的敵人只有柯文哲，一腳把姚文智打成邊緣化，是看透姚文智在柯文哲的壓制下，黨又不願全力輔選，而他自己打「台灣價值」、「台灣台北」，就只剩下10趴左右的台獨票了。到如今，連獨派色彩濃厚者如「北社」、「台獨」大小各支也未見全力挺他，網路稱他是「姚十三」（13趴是也），沒有人看好他。

這其間，沒有看到柯文哲打丁守中，甚至多少有拉攏藍營的跡象，他應該是在觀察他的「兩岸一家親」在國民黨中會產生多少分化的力量？國民黨的「痛」，是豈可不承認「兩岸一家親」，承認了，等於跟著柯的屁股走，但若捨棄這5個字，自己又提不出更能服眾的說法，向來在兩岸問題上處於優勢的國民黨，反倒有進退兩難的窘狀。

但國民黨卻有自己的優勢。其一，台北市選民結構本就藍大於綠；其二，軍公教警消反民進黨聲勢日增；其三，兩年多前自己打自己打過頭，有後悔跡象。唯優勢中亦暗藏隱憂，即是藍與紅的矛盾依舊存在，「一中各表」、「一中同表」還在拉扯。托爾斯泰小說《安娜卡列尼娜》開宗明言「幸福都是一樣的，不幸卻有它自己的不幸」，即此之謂。

國民黨的整合不易，使三角鼎立中分歧出自己的戰場，這會使得國民黨所期待的藍營歸隊、提高藍營投票率存在著變數。綜合而論，這次的九合一選舉中，儘管國民黨機會很多也很好，唯其浮沉多數與人無關、與己有關。

柯文哲是現任市長，握有執政者資源豐沛的優勢，他腦筋又動得快，有許多花樣可以玩，已出手的如中小學裝冷氣，就是極厲害的一招。台北市經費充足，為其他縣市所不及，估計裝冷氣所需約15億，此計一出，別的縣市不能不跟進，但15億不是各縣市都出得起，要求中央補助，已是眾口一致。在各地電力鬧恐慌的現狀下，電費又是一筆大數字。這些都成為執政黨的壓力，尤其是民進黨執政的縣市，地方的要求不只是來自行政體系，也來自黨的體系，民進黨因此一個頭兩個大，現在還看不出如何因應。

而柯文哲自己就是中央，既是夥計又是老闆，自己的想法自己拍板，這種情形在未來選舉中會不斷出現，所謂「接底氣」，那兩個「角」會窮於應付。（作者為作家）

(中國時報)