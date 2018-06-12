竟把日航兩面手法當成精神勝利

2018年06月12日 04:10 中國時報 主筆室

媒體報導，在日本友人的支持下，日航終於排除大陸壓力，將官網上的「台灣中國」改回「台灣」。日航真的還給台灣「公道」了嗎？正名風波落幕了嗎？真相恐怕未必如此。進入日航日文官網就會發現，還是維持「台灣中國」，APP則將台灣列為「中國香港澳門台灣」選項，日航改的只是台灣境內的中文官網。換言之，爭取了半天，只取得「內銷」的成果，出了國門，還是「台灣中國」！

講直白點，這恐怕是對台灣還算友好的航空公司不得不使用的「兩面手法」，全世界標示「台灣中國」，台灣境內才是「台灣」。我方最終只掙得內銷的「精神勝利」！

這個殘酷的現實，看樣子已經無法挽回，如同斷交、軍機繞台，政府除了發表措辭強硬的聲明，其實只能坐困愁城、一籌莫展，最後只得「習慣就好」，視其為常態。蔡英文當初信誓旦旦的「維持現狀」，那個「現狀」其實再也回不去了！

被改變的「現狀」，何只全球企業官網的名稱與邦交國數字，過去兩年，陸客不來、陸生減少，水果農產銷不出去，原本已經打開的國際參與空間又被封閉，累積8年的兩岸一家親榮景，不到2年時間就被消耗殆盡，執政當局困窘到只剩下發聲明抗議、玩文青修辭、怪對岸、罵在野黨，千錯萬錯都是別人錯，那句「謙卑、謙卑、再謙卑！」，已成為讓人笑不出來的笑話！

何以致之？蔡政府或許不願承認，心中應已明白，從大陸判斷蔡英文不接受九二共識、從蔡政府開始推動文化與教育去中國化、從美國右派開始打台灣牌、從賴清德公開承認自己是「台獨工作者」那一刻起，「現狀」就開始改變，而且無從回復了。

當蔡政府不願真正「維持現狀」，美國又從旁搧風點火，兩岸所有默契不復存在，對岸也開始以更大力度在實際行動上改變現狀。

這一切都證明，台灣若是真想「維持現狀」，就必須有清楚的認知，兩岸政策的位階永遠大於外交政策，兩岸關係搞定了，其他不論是邦交國維持、國際組織參與、國際活動與組織正名等都好商量；兩岸關係搞不好，以為繞過北京，靠日本、美國支持，照樣一切都可以搞定，結果就是現在的狀況。令人難以理解的是，這一切在扁政府的時代早都已經充分證明了，為什麼蔡政府還要重蹈覆轍？

更要不得的是，當許多國家都因川普不可預測，選擇在中、美間力求平衡，連日本都積極尋求與中國和解，蔡政府竟迷信可以緊靠美國走出困境，更有人主張美軍應參加台灣軍演、呼籲美國軍艦駐泊台灣軍港、希望美國陸戰隊進駐美國AIT新館，甚至還有倡議將太平島租借美軍者，幾乎釀成美、中、台三邊關係的風暴，迫使外交部不得不嚴正否認。在朝鮮半島邁向和平之際，竟有一群人鼓起匹夫之勇在美、中間生事，殊不知單邊依賴只會讓台灣成為棋子，永遠不是棋手。

蔡政府的任期才到一半，局面已經這般困窘，還要原路再堅持下去嗎？想想吧，將現在的困窘局面再翻兩倍，甚至更多，會是一個怎樣的景況？台灣還能有活路嗎？蔡政府難道只想發布更多的聲明嗎？特別是當青年學子都在成群往大陸尋求發展之際，蔡政府的作為難道只剩下去關切高中校長嗎？

回到基本面，蔡政府當初曾強調要維持現狀，要信守憲法一中，就職演說中還聲明會尊重1992年兩岸兩會會談的歷史事實，如果這個「善意」還算數，那就請趕快在論述上回到「一中」的立場上來，對岸並沒有完全關上對話的大門，還有機會在論述上締造彈性空間的。別再像陸委會主委陳明通一樣，只會口舌爭辯有沒有九二共識，更別一再被深綠獨派綁架了，試想深綠如陳水扁都說過要更改國號，「不能騙自己也不能騙別人，做不到就是做不到！」當年大陸國力尚不如今日，現在蔡英文難道還要嘗試做陳水扁當年都不敢做的事嗎？

日航的「兩面手法」，透露的是殘酷的國際現實，不是台灣片面的民粹操弄所能扭轉的。試問，如果當下在台灣連說「兩岸一家親」都犯禁忌，那兩岸的對立還能有解嗎？看看觀光業者的嘆息，聽聽果農們的心聲，血緣、文化同源的兩岸，要把意識形態的把戲繼續玩弄下去嗎？

(中國時報)