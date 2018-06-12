喝杯沒吸管的珍奶

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中國時報
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環保署將限制速食飲料店提供一次性塑膠吸管給顧客，引發爭議。談的最多的是，台灣盛行的珍珠奶茶，不用吸管的話，該怎麼喝。為了這項限塑政策，義美食品總經理高志明還發出聲明，請政府給珍珠奶茶開一扇窗。

塑膠生活製品，包括塑膠袋、塑膠微粒等等，對我們環境及海洋生態的傷害已經是眾所皆知的事實。但因為政府限制提供一次性塑膠吸管的限塑政策，事實上就是對人民既存生活方式的一種干預，面對的阻礙必然是在商家販賣與民眾消費的舊習。

就像對吸菸的限制令，對喝酒、賣酒的限制令，以及對高含糖量飲品的販賣管制等，剛實施之初，都遭到民間極強大的反對聲浪，但實施多年後，民眾也習以為常。

如果稍為留點心，就會發現我們生活周遭，商家販賣飲料的習慣不是很環保。到餐廳點杯裝、瓶裝或罐裝飲料，不少業者就自主式地在打開的瓶罐裡插上一根塑膠吸管。到便利商店買飲品，服務人員也是自動配上塑膠吸管。

這些販賣動作都是沒有必要，而且多餘的。畢竟大多數喝杯裝、罐裝或瓶裝飲料的人，都不會使用吸管。有的人甚至一拿到吸管，就隨手丟棄。政府的限塑政策，首要的目標就是要限制這樣的業者。

至於各式飲品當中的珍珠奶茶該怎麼喝，是否一定得用塑膠吸管才能喝，這個問題珍珠奶茶業者自己必須去克服或突破。大家想想，沒有珍珠奶茶的時候，業著都能無中生有，創造這項叫座的飲料，如今只是個喝法，業者或消費者應該更容易創造出一個沒有吸管的喝法。

(中國時報)

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