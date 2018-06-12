不怕被鄭南榕打屁股嗎

2018年06月12日 04:10 中國時報 高源流

民進黨立委邱志偉、蘇震清等人可能只知道鄭南榕當年是怎麼死的，而不知道他為什麼死，才會在立法院提案說要修正《社會秩序維護法》第63條條文，新增「未經查證於網路散播、傳遞假新聞、假消息或散布謠言，足以影響公共安寧秩序者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。」

我們認為，如果邱志偉等民進黨立委覺得他們可以提這樣的案子，那麼他們可以提的案子多了。邱志偉等立委可以提案修正《社維法》或《刑法》，對於人民在街頭的抗爭予以處罰。因為，在民進黨這些立委眼中，那些反年改的軍公教人員四處追著蔡總統的外訪行程抗爭，妨害社會秩序及國家安全。

當然我們相信，從街頭抗爭起家的民進黨，即使再怎麼想搞獨裁專制、永遠執政，但他們絕對不敢膽大忘本到立法限制人民的集會抗爭自由。因此，我們要勸告民進黨絕對不能放任他們的立委，以任何形式限制新聞自由、打擊言論自由。

事實上，台灣今天假消息充斥的問題不在正規或主流新聞媒體，而在非新聞媒體的所謂網紅、公民記者、全民記者、網路版主、即時通訊媒體的使用者。其中問題最大的，是存在有政治意圖或目的的網路平台使用人，用白話說，就是政治網軍寫手。

台灣的政治網軍寫手起自於何處何人，很難探究，但從蔡總統參選總統的時候，才有人或多或少提到政治網軍寫手。這些網軍寫手，不僅藉著一些時事議題在網路各個平台寫文章打擊異己，而且也會製造一些假消息，混淆社會視聽，給敵人或對手製造問題。

除了網軍寫手，台灣製造假消息、傳播謠言的，還有那些勤於在網路上耕耘言論、想當意見領袖的一些人。這些人傳播的假消息相當多元，有健康醫療資訊，有處理生活小麻煩的常識，甚至連我們的歷史、我們名人家族史，都有人會製造假歷史，編假故事。

而如果說到假新聞，台灣當前的問題很多是出在執政者─政府。政府機關為了顧及首長的利益，經常在應付新聞媒體查證時，掩蓋事實真相，或者扭曲一些統計數字，製造不實的新聞，供新聞媒體發布。我們建議邱志偉等立委提案前應多讀點書，多花點心思，了解假消息與假新聞的差別。可別看了一頭台灣黑土狗，就認為全世界的狗都是黑色的。

新聞和消息是完全不同的概念。新聞是由正規媒體或者政府發言單位發布的訊息，消息則出自一般人，包括那些沒有受過新聞專業訓練的所謂公民記者或全民記者說的話、寫的文字。

民進黨立委不能因為社會上有假消息、有謠言就認為這是假新聞，而一竿子地要打落一整船人，想透過修法，要在《社維法》裡頭增訂處罰所謂傳遞假新聞的人，予人藉機打擊新聞自由，製造媒體寒蟬效應的聯想。

邱志偉等立委應該知道，傳播假消息、謠言，我們現行的《社維法》第63條就有處罰規定，不論是透過口頭傳布形式、網路或是發傳單，只要假消息、謠言的傳布達到影響公共之安寧的要件，法院自會予以裁罰。

基於現行《社維法》已有處罰謠言的事實，我們建議民進黨提案修法的這些立委，把他們建議將所謂假新聞列入處罰對象的修法提案拿到鄭南榕的靈前，請示一下，看看晚上鄭南榕會不會託夢要打他們屁股。

(中國時報)